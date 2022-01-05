5 Ocak 2022 Çarşamba 15:23 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:23

Osman Sınav'dan Yalnız Kurt yakında atv'de başlıyor. Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan Yalnız Kurt dizisinin 3. tanıtımı da yayınlandı. Başrolünde Cihan Ünal'ın yer aldığı dizide Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutulacak. Yalnız Kurt, ülkedeki darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ekranlara taşıyacak. Peki Yalnız Kurt oyuncuları kimlerdir? İşte Yalnız Kurt oyuncularının isimleri

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLERDİR?

atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

YALNIZ KURT 1. TANITIM

YALNIZ KURT 2. TANITIM

YALNIZ KURT 3. TANITIM

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.

CIHAN ÜNAL KİMDİR?

Osman Sınav'ın yeni yapımı Yalnız Kurt'a 5 yıldır ekranlardan uzakta olan Cihan Ünal dahil oldu. Cihan Ünal en son 2017 yılında 'Söz' dizisinde yer almıştı.

Cihan Ünal 75 yaşındadır. İlkokulu Tosya ve Kırıkkale'de okudu. Ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu ve Liseyi Kurtuluş Lisesinde bitirdikten sonra; 1960-1964 Ortaokul ve Lise Döneminde, Ankara Radyosu Çocuk Kulübünde, Ankara Radyosu Eğitim Programlarında, Ankara Radyosu "Radyo Tiyatrosu" programlarında ve Ankara Radyosu "Arkası Yarın" programlarında çalıştı.

Hasan Denizyaran kimdir? Yalnız Kurt oyuncusu Hasan Denizyaran dizileri

Hasan Denizyaran, 26.05.1993 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümü mezunu olan Denizyaran kariyerine modellikle başladı. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu.

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damla Colbay 14.01.1993'de İzmir'de doğdu.

Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanındı. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterini oynadı. 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı yıl Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırmıştır.

YALNIZ KURT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımını Sinagraf'ın üstlendiği, Yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin yazdığı "Yalnız Kurt" dizisi yakında ATV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre Yalnız Kurt dizisi 2022 yılının Şubat ayında ekranlara gelecek.

YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU

Osman Sınav imzalı atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt'un yeni tanıtımı yoğun ilgi ile karşılandı.

Çekimlerine Kasım ayında başlanan yalnız Kurt dizisinde; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; ülkede yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

Atv'de yayınlanacak olan dizinin hikâyesi Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi projesindekine benzer şekilde gizli küresel bir terör örgütüne karşı yapılan mücadeleyi gözler önüne serecek.