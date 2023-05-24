Kuruluş Osman, 127. bölümüyle izleyenleri yine aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümüne Osman Bey'in "Benim işimin mahkemesi, cenk meydanında görülür!" sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 127. bölümde Osman Bey, Tekfur'un gelmekte olan ordusuna aldırış etmeden Koyunhisar'ı hedefine koyar. Osman Bey, Koyunhisar'ı almak için nasıl bir hamle yapacaktır? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 127.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 127. SON BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 127. bölümde Osman Bey'in Koyunhisar'ı fethetmek için yola çıkması izleyenleri ekran başına kilitledi.

KURULUŞ OSMAN 127. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

KURULUŞ OSMAN 127. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin son bölümüne Osman Bey'in "Alplar gayrı fethe yürüyeceğiz! Hedefimiz Koyunhisar'dır!" sözü damga vurdu.

OSMAN BEY, TEKFUR VALENS'E NASIL KARŞILIK VERECEK?

Tekfur Valens büyük bir ordu toplamaktadır. Osman Bey, Ak Sakallılar'la istişare ederek Tekfur Valens'in yeni oyununu değerlendirir. Osman Bey için artık av vaktidir! Osman Bey, evlatları ve alpları Tekfur Valens'in oyununa nasıl karşılık verecektir?

OSMAN BEY'İN HEDEFİ KOYUNHİSAR!

Osman Bey, Tekfur'un gelmekte olan ordusuna aldırış etmeden yeni hedefini koyar. Hedef artık Koyunhisar'dır. Osman Bey, Koyunhisar'ı almak için nasıl bir hamle yapacaktır?

ALÇİÇEK HATUN'UN AKIBETİ NE OLACAK?

İsmihan Sultan ve Sultan Alaeddin kaçtıkları yerde intikam alma peşindedirler. İsmihan Sultan, Bengi'den intikam almak için Alçiçek'i kurban etme peşindedir. Pusuya düşen Alçiçek'in akıbeti ne olacaktır?

HATUNLARIN İSMİHAN SULTAN'A KARŞI OYUNU!

Hatunlar, İsmihan Sultan'ı yakalamak için bir oyun içine girmişlerdir. İsmihan Sultan'ı ele geçirmek için yaptıkları oyun neye mâl olacaktır? İsmihan Sultan, Alçiçek'in öldüğünü söyler. Alçiçek gerçekten ölmüş müdür?

ESRİGÜN HATUN'UN YENİŞEHİR VAZİFESİ!

Esrigün Hatun, Yenişehir'e bomba gibi düşer. Uçların dağılan şirazesini toplayacaktır. İsmihan Sultan ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nereye varacaktır?

OSMAN BEY VE EVLATLARI, TEKFUR VALENS'İN TUZAĞINDAN KURTULABİLECEK Mİ?

Osman Bey ve evlatları Tekfur Valens'le yapılan çarpışmada büyük bir tuzağa düşerler. Bu kurtulabilecekler midir?