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Medya

24 Mayıs reyting sonuçları nasıl şekillendi? Kraliçe, Survivor 2023, Kuruluş Osman reyting sıralaması

24 Mayıs reyting sonuçları; Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Dün akşam televizyonlarda; Yedi Bela Hüsnü, Kraliçe, Survivor 2023, Adım Farah, Çöp Adam, Yeniden Doğuş ve Kuruluş Osman dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 24 Mayıs reyting sonuçları

25 Mayıs 2023 Perşembe 09:49 - Güncelleme:
24 Mayıs reyting sonuçları nasıl şekillendi? Kraliçe, Survivor 2023, Kuruluş Osman reyting sıralaması
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24 Mayıs 2023 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamı Kanal D'de Kraliçe, Fox TV'de Adım Farah, Star TV'de Çöp Adam, ATV'de Kuruluş Osman dizilerinin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. TV8'de Survivor 2023 yarışması tüm hızıyla devam ederken TRT1'de Yeniden Doğuş isimli yapım ekranlarda olacak. Bu akşam Show TV'de Yedi Bela Hüsnü ve Korkusuz Korkak filmi ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 24 Mayıs 2023 reyting sonuçları

24 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Manchester City Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Manchester City Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Manchester City Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

24 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Kuruluş Osman 127.bölüm izle full hd tek parça!

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