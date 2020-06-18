Kuruluş Osman 27. bölümle sezon finali yapıyor! İşte Kuruluş Osman 27. bölüm fragmanı

18 Haziran 2020 Perşembe 11:32 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 11:32

Kuruluş Osman 27. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen Kuruluş Osman son bölümün ardından 27. bölüm sezon finali fragmanı paylaşıldı. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar izleyiciyi yine çok heyecanlandırdı. Selcan Hatun'a çekilen kılıcın dikkat çektiği anlar heyecana neden olurken, ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ'un akıbeti Kuruluş Osman'ın son son sahneye damga vurdu. Peki, Kuruluş Osman 27. bölüm sezon finalinde neler olacak? İşte Kuruluş Osman 27. bölüm sezon finali fragmanı

Her hafta çarşamba akşamı büyük ilgiyle izlenen Kuruluş Osman dizisi 27. bölümüyle sezon finali yapıyor. Kuruluş Osman’ın son bölümünde; Osman Bey Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirerek Sofia’nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. İşte Kuruluş Osman sezon finali fragmanı.

Kuruluş Osman 26. son bölümüyle Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Kuruluş Osman'ın ekranlara gelen 26. son bölümü sonrası yayınlanan 27. sezon finali fragmanında Osman Bey'in Sofia ile karşı karşıya gelmesi ise dikkat çekti.

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın son bölümü sonrası 27. sezon finali fragmanı yayınlandı. 24 Haziran Çarşamba akşamı sezon finali yapacak olan Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in Sofia'nın askerleri tarafından etrafının çevrilmesi dikkat çekti. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanından görüntüler...

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası’na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirerek Sofia’nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.

Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası’ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp’in akıbeti ne olacak?

Ağabeyi Konur’u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun’a neden cephe alıyor? Osman Bey’in elinden kaçan Sofia’nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE