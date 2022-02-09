9 Şubat 2022 Çarşamba 20:54 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 20:54

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 81. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Geyhatu, Osman Bey'i ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etmişken, Bitinya'daki yegâne hakim güç olmak için tekfurları ortadan kaldırmayı planlar. Osman Bey, Geyhatu'dan önce Nikola'yı ele geçirir. Tekfur Nikola'yı nasıl bir son bekliyor? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 81.bölüm izle full hd tek parça!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 81. bölümde Osman Bey Moğollarla büyük bir savaşa girmiştir. Gündüz Bey, bu savaşta nasıl bir tavır takınacak? Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 81. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 81. bölümüne Osman beyin 'Her zalimin hesabını elbet biz göreceğiz' sözü damga vurdu.

SÖĞÜT'TE ÖLÜM KALIM SAVAŞI

Osman Bey, Vezir Alemşah'la hesaplaşırken Geyhatu kapıya dayanmıştır!



Söğüt'ü kana bulayacak bu kapışma öncesinde Kayı Obası ve Şeyh Edebalı'nın dergahı Moğollar tarafından kuşatılır. Osman Bey bu kuşatmayı yarabilmek için ne yapacaktır?

Osman Bey'in Geyhatu'yla karşı karşıya geldiğini öğrenen Gündüz Bey, geri dönülmez bir yola girer.

Gündüz Bey, Geyhatu'nun hamlesi karşısında nasıl bir tavır takınacak?

Geyhatu, Osman Bey'i ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etmişken, Bitinya'daki yegâne hakim güç olmak için tekfurları ortadan kaldırmayı planlar.

Osman Bey, Söğüt'ü Geyhatu ve Moğollardan nasıl koruyacak?

Kayı Obası, üzerindeki kuşatmadan kurtulabilecek mi?

OSMAN BEY, NİKOLA'YI ÖLDÜRECEK Mİ?

Nikola'yı Geyhatu'dan önce yakalayan Osman Bey, ona nasıl bir ceza verecek?



Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.