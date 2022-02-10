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Dizi

Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı! Kuruluş Osman 82. yeni bölümde neler olacak?

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 82. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamı ekrana ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Gündüz Bey, halkı Moğollar tarafından öldürülürken Geyhatu'yla anlaşma yapmıştı. Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanında Osman Bey, Şeyh Edebali'ye 'Ağabeyimin kanı bana helal midir?' diye soruyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı

10 Şubat 2022 Perşembe 10:36 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:36
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Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, Yapımını ise Bozdağ Film'in üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanına Osman Bey'in "Ağabeyimin kanı bana helal midir?" sorusu damga vurdu. Peki Kuruluş Osman 82. bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman'dan nefes kesen 82. yeni bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN 82. BÖLÜM FRAGMANI | ' AĞABEYİMİN KANI BANA HELAL MİDİR?'

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

KURULUŞ OSMAN 82. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuruluş Osman 82. bölümde Moğollarla büyük bir savaşın eşiğinde olan Osman beyin ağabeyi Gündüz, Geyhatu'yla bir olmuştu. Osman Bey, Gündüz bey ile karşı karşıya gelir. Bu karşılaşmada kardeş kanı mı dökülecek?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'ın 82. yeni bölümü 16 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Yıldıray Şahinler (Rogatus), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Rüzgar Aksoy (Turgut), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Emel Dede (Gonca), Şeyma Korkmaz (Mari), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Serdar Kayaokay (Gregor), Oğuzhan Karbi (Nestor), Serhat Parıl (Feodor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Gizem Kala (Gökçe), Recep Çavdar (Andreas), Rıdvan Uludaşdemir (Diago), Serdar Akülker (Anselmo), Yazmeen Baker.

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