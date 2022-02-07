7 Şubat 2022 Pazartesi 23:44 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 23:44

TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 3. bölümüyle ekrana geldi. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu olan dizi, Selçuklu Devleti'nin 2. lideri Alparslan'ın hayatını konu ediniyor. Alparslan Büyük Selçuklu 12. bölümde Alparslan, Akça'yı kaçıranın Emir Bozan olduğunu öğrenebilecek mi? Akça'yı bir Bizans casusu olarak bilen Bozan, ona karşılık Kekavmenos'tan ne isteyecek? İşte Alparslan Büyük Selçuklu 12. bölüm full izleme Youtube bağlantısı ve son bölüm özeti. Selçuklu Alparslan 3. bölüm izleme linki sizlerle...

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 12. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 12. bölümüyle ekrana geldi.

Alparslan Büyük Selçuklu 12. bölümde Kekavmenos'u tuzağa çekmek için Akça'yı kalede tutan Alparslan, saraydaki saldırıya yetişmek için Rey'e gitmiş geri döndüğünde ise Yınal'ın askeri olan Haris'in Akça'yı kaçırdığını öğrenmişti.

Haris'in peşine düşen Alparslan, Akça'nın kaçırılmasının ardında kimlerin olduğunu çözmeye çalışır. Yınal mı? Bozan mı?

Vaspurakan'a vali olarak atanan Diyojen, Akça'yı Alparslan'dan evvel ele geçirmek üzere büyük bir oyun kurar.

Tuğrul Bey ise büyüyen karmati tehlikesine karşı tedbirleri arttırır.

Kekavmenos Akça için kimlerle nasıl bir pazarlığa girecek?

Akça, Alparslan'a karşılık Kekavmenos'u öldürecek mi?

Kekavmenos'u öldürmekte kararlı olan Akça, hiç hesap etmediği bu durumdan nasıl kurtulacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 13. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN