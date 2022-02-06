6 Şubat 2022 Pazar 20:50 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 20:50

Yargı, 19. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı 19. bölümde Ilgaz'ın şüpheli durumuna düştüğü davada Pars da arkadaşını kayırmakla suçlanır. Ilgaz hakkında hazırlanan iddianamede ne yazıyor? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 19. bölüm izleme linki haberimizde. Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi Yargı 19. bölüm full izleme linki haberimizde.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 19. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

Heyecanla takip edilen dizinin son bölümünde DNA testinin sonucunun Ilgaz'a ait çıkması damga vurmuştu.

YARGI 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 19. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi.

TUZAĞA DÜŞEN ILGAZ ZOR DURUMDA!

İncelemelerde DNA örneğinde Ilgaz'ın ismi çıkması bütün olayları karıştırmıştır.

Ceylin bu durumdan tedirgin olurken Ilgaz adaleti yanıltmadığı için gerçeklerin ortaya çıkacağından emindir.

Birlikteyken her sorunun üstesinden kolayca gelebilen Ceylin ve Ilgaz hiç ummadıkları bir problem ile karşı karşıyadır. Onlara güç veren bu yoldaşlık, istemeden de olsa başlarına başka belalar açacak gibidir.

Ceylin'i aklamak için elinden geleni ardına koymayan Ilgaz, bir yandan da kendisini karalayan bir oluşumun içine düşmüştür.

Bir hukuk savaşı olarak başlayan "aklanma" süreci, cepheleri de iyiden iyiye belli ederek gerçek bir savaşa dönüşmek üzeredir.

Ilgaz ve Ceylin etraflarına sızdırmadan her şeyi usulünce halletmeye alışık olsalar da atılan çamur etrafı kaplayacak kadar kirletecek gibidir.

ILGAZ AKLANACAK MI?

Yapılan DNA incelemesinde Ilgaz'ın ismi çıkmıştır. Olay yerine gitmediğini kanıtlaması gerekir. Bu durum herkeste şok etkisi yaratır. Özellikle davaya bakan Pars arada kalır. Ilgaz nasıl kurtulacak?

Adalet anlayışı tartışılmaz olan Pars Savcı'yı zor günler ve geceler beklemektedir. Doğru bildiği gerçekler ile ortaya atılı beyanların karışıklığı, onu hem kendisi hem de adalet anlayışı arasında bir seçim yapmaya zorlayacaktır.

Hem Lâçin'in ihanetiyle hem de oğlunun davasıyla cebelleşen Yekta Tilmen'i ise, her iki meselede de elini güçlendirecek yeni deliller beklemektedir.

YEKTA, PARS ÜZERINDE BASKI KURMAYA ÇALIŞIYOR!

Diğer taraftan Yekta tüm gücüyle Pars üzerinde baskı kurmaya çalışır. Ancak bu durum Pars'ı sinirlendirmekten başka bir işe yaramaz. Yekta ise Laçin ve şoförünün yakınlaşmasını fark eder. Yekta ve Laçin arasında neler olacak?

Çınar, Parla'yı korumaya çalışırken hiç beklenmedik bir durum yaşanır. Osman ve Zümrüt ise hamilelik konusunda çıkmaza girerler.

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan, Duygu Serin ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Yargı yeni bölümleri ile her pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...