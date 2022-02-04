4 Şubat 2022 Cuma 20:47 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 20:47

Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Osman Sınav'ın yapımcılığını, Çağatay Tosun'un yönetmenliğini üstlendiği aksiyon ve dram türündeki "Yalnız Kurt" dizisinin 2. bölümünde babası hakkındaki gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder. İşte Yalnız Kurt 2. bölüm izleme sayfası ve yeni bölümde yaşananlar. Yalnız Kurt 2. bölüm izle full hd tek parça!

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin başrollerinde; Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi isimlerin yer alıyor.

YALNIZ KURT 2. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

YALNIZ KURT 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yalnız Kurt dizisinin 2. bölümünde Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır.

Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır.

Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur.

Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar. Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir. Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir.

Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır. Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder.

Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi, her hafta Cuma günü saat 20.00'de Atv'de...

KUMANDAN, FETTAH DAHHAK'IN AJAN OLDUĞUNU NASIL ÖĞRENDİ?



Anne ve babasının ölümünün ardından Kumandan, Yavuz'a sahip çıktı. Yavuz ise babasının kendisine emanet ettiği muskayı vatansever olduğuna inandığı Kumandan Davut Bahadır'a verdi. Yalnız Kurt'ta büyük sırrın ilk düğümünü çözen bu muska, Kumandan'ı o isme götürdü: Fettah Dahhak!

Fettah Dahhak kimdir sorusunun cevabı ise ilk bakışta oldukça basitti. Sıradan ve hırslı bir vaiz... Bu vaizin hırsını ve insanlar üzerindeki etkisini gören yabancılar onu kullanmaya karar vermişti. Muskanın içindeki büyük sır da Fettah Dahhak'ın bir Amerikan ajanı olduğunu gösteriyordu.

Muskanın içinden çıkan izle Erzurum'a giden Kumandan, Fettah Dahhak'la yüz yüze geldi. Gerçekleri Fettah'ın yüzüne vuran Kumandan, onun ve ailesinin kirli geçmişini ortaya çıkardı.

Yabancılar için faaliyetlerini sürdüren ve hırsları uğruna vatanına düşmanlık eden Fettah ise Kumandan'ın sözleri karşısında yine dini kullanmaya devam etti. "Arkamda sadece Allah var" dese de Kumandan gerçekleri biliyordu.

Kumandan Davut Bahadır, tüm gücünü Fettah ve Fettah gibi düşmanlara karşı kullanmaya kararlıydı. Yetiştirdiği yetim kurtlar ise onun bu savaştaki en büyük yardımcıları oldu.

Yalnız Kurt Esra Türkmen (Damla Colbay) kimdir?

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla ekranlara iddialı bir giriş yapan "Yalnız Kurt" dizisinde Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor.