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Dizi

Teşkilat 33. bölüm full izle! Teşkilat 33. bölüm izle (son bölüm)

Teşkilat 33. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Türk istihbaratına dair gelişmelerin konu alındığı Teşkilat dizisinin 33. bölümünde Halit, kızı ile ilgili yeni bilgilere ulaşır. Bu yeni bilgiler ışığında Halit, Yıldırım'ı hiç beklemediği bir yerden vurur. Halit Başkan, kızına kavuşabilecek mi? Teşkilat 33. bölümü izleyemeyenler için Teşkilat son bölüm izleme linki haberimizde.

6 Şubat 2022 Pazar 23:48 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 23:48
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Teşkilat 33. bölüm izleyenleri aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, her Pazar reytinglerde izlenme rekoru kırıyor. Teşkilat 33. bölümde Serdar ve Zehra, Viyana'da gerçekleştirdikleri bir operasyonda bomba tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Teşkilat 33. Bölümde Nemesis'in ortaya çıkışıyla Serdar ve Zehra ölümün eşiğindeyken Serdar için beklenmedik yeni sürprizler ortaya çıkar. Teşkilat'ın son bölümünü izleyemeyenler için Teşkilat 33. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. (Teşkilat son bölüm)

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 33. bölümüne Zehra ve Serdar'ın bomba patlamadan önce birbirlerine aşklarını ilan etmeleri damga vurdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat 33. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Teşkilat 33. bölüm full izle!

TEŞKİLAT 33. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat 33. bölümde Elçi'nin ölümüyle birlikte bir darbe daha alan Yıldırım büyük bir vurgun yapmanın peşine düşer.

Nemesis'in ilk adımı için uygulamaya koyduğu plan tüm Türkiye'yi derinden etkileyecek olaylar silsilesinin de başlangıcı olur.

Ekip, Yıldırım'ın planının ne olduğunu öğrenmek için yaptığı operasyonda daha önce hiç bilmedikleri yeni bir gerçekle yüzleşir.

Bu yüzleşme birçok sorunla birlikte yeni planları ortaya çıkarır.

Ceren ise ailesini kimin öldürdüğünü öğrenmeye çalışır. Yıldırım'ı bu konuda sıkboğaz eden Ceren, anne ve babasını kimin öldürdüğünü öğrenebilecek mi?

Diğer yanda Halit, kızı ile ilgili yeni bilgilere ulaşır. Bu yeni bilgiler ışığında Halit, Yıldırım'ı hiç beklemediği bir yerden vurur.

Nemesis'in ortaya çıkışıyla beraber Serdar ve Zehra ölümün eşiğindeyken Serdar için beklenmedik yeni sürprizler ortaya çıkar.

Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.

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