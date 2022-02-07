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Medya

6 Şubat 2022 Pazar reyting sonuçları: Survivor, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması

6 Şubat reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Pazar akşamı televizyonlarda Kim Milyoner Olmak İster?, Ters Yüz, 7. Koğuştaki Mucize, Hababam Sınıfı Tatilde, Survivor All Star, Yargı, Teşkilat izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 6 Şubat 2022 reyting sonuçları

7 Şubat 2022 Pazartesi 09:17 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 09:17
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6 Şubat 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Pazar akşamı Show Tv'de Hababam Sınıfı Tatilde, Kanal D'de Yargı, Star'da Ters Yüz, FOX Tv'de 7. Koğuştaki Mucize, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, TRT1'de Teşkilat dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 6 Şubat 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 6 Şubat reyting sıralaması

6 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Şubat 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazar akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazar akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Teşkilat aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Teşkilat yer aldı.

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