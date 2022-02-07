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Dizi

Camdaki Kız 30. Bölüm Fragmanı | Camdaki Kız 30. Bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Sedat'ın baba olacağını öğrendiği anda son bulan bölümün ardından neler olacağı merak edilmişti. Camdaki Kız 30. Bölüm Fragmanında Cana'nın kocası Adil beyi arayıp Sedat'la ilgili gerçekleri anlatır. Bunun üzerine Adil bey, 'Nalan'a Her Şeyi Anlatacağım' der. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Camdaki Kız 30. Bölüm Fragmanı..

7 Şubat 2022 Pazartesi 09:48 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 09:48
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Camdaki Kız 30. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Cana ve Sedat'ın ilişkisini öğrenen Adil bey, Nalan'ı bile bile ateşe atan Feride'ye sitem ederek Nalan'a her şeyi anlatacağını söylüyor. Adil bey kızına gerçekleri anlatacak mı? İşte Camdaki Kız 30. Bölüm Fragmanı

CAMDAKİ KIZ 30. BÖLÜM FRAGMANI

Camdaki Kız 30. Bölüm Fragmanında Alp, Adil'i arayarak Cana ve Sedat arasındaki yasak aşkı anlatıyor.

Duydukları ile şaşkına dönen Adil ise bunun hesabını Feride'den soruyor. Feride'nin Nalan'ı ateşe attığını öne süren Adil, bu gerçeği herkese anlatmaya karar veriyor!

Öte yandan Nalan'ın hamilelik haberi konağa bomba gibi düşüyor!

Peki Adil, Cana ve Sedat ilişkisini herkese anlatacak mı? Feride, Cana'yı tuzağına nasıl düşürecek?

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

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