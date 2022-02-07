7 Şubat 2022 Pazartesi 20:51 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 20:51

Yasak Elma 130. son bölümü izleyenleriyle buluştu. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 130. bölümde Yıldız, Doğan'la olan evliliklerinin anlaşmadan ibaret olduğunu düşünse de gidişat öyle değildir. Doğan, Yıldız'a gerçekten değer vermekte ve ona karşı bir şeyler hissetmektedir. Doğan ve Yıldız arasında neler yaşanacak? Yasak Elma 130. Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 130.Bölüm İzleme linki sizlerle...

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 130. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma dizisinin ekrana gelen son bölümünde Çağatay, Doğan'a Yıldız'ın hala kendisini sevdiğini söyler. Doğan ise Yıldız'a karşı farklı duygular içerisindedir.

Yıldız, Doğan'la anlaşmasına göre bir süre sonra farklı yollara gideceklerini düşünse de Yıldız'ın annesi böyle düşünmemektedir.

Yıldız, Doğan'ın kendisine karşı hisleri olduğunu anlayınca ne yapacak?

Ender ise Çağatay'ın bir planı olduğunu anlar ve bunun için kendi stratejilerini uygulamaya başlar.

FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden Yasak Elma'nın yeni bölümünde Kumru, gebelik testinin pozitif çıktığını görünce yıkılır.

Çağatay'a bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyleyen Kumru, bebeğini dünyaya getirecek mi?

Çağatay, baba olacağını öğrenince ne yapacak?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yıldız ve Doğan'ın ani evliliği tüm şimşekleri üstlerine çekmelerine neden olmuştur.

Doğan'ın evinde Kumru ve Yıldız savaşı başlamışken, Ender de kendine yeni bir yandaş arayışındadır.

Ender uğradığı bu ihaneti affetmeyecektir. Yıldız'ı türlü oyunlarla rezil etmeye çalışır.

Bir davet için hazırlanan Ender, Yıldız'a etnik giyineceğini söyler. Buna ayak uydurmak isteyen Yıldız da etnik kıyafetleriyle davete gelir. Ama kimse onun gibi giyinmemiştir.

Davetin sahibi bu kıyafeti çok beğenir ve herkesin huzurunda Yıldız'a teşekkür eder. Ender, planlarında yine başarılı olamamıştır.