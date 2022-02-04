4 Şubat 2022 Cuma 21:00 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 21:00

Aşk Mantık İntikam 31. bölümde Ozan ve Esra'nın yaşadıkları izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam son bölümde Rüya ve Barış'ın Esra'yı ortadan kaldırma planı hiç umulmadık bir şeyle değişir. Çocuğa ilaç almaya Esra'nın yerine giden Ozan kaza yapar. Ozan ölecek mi? Aşk Mantık İntikam 31. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. İşte son bölümde yaşananlar...

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 31. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlendi.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünde Efe'nin şirkete getirdiği yeni müşteri, Esra ve Ozan'ın kıyasıya bir rekabete girmesine neden olur. Bu rekabet sırasında Efe, Esra'nın yanında yer alır. Bu durum Ozan'ı çileden çıkartır.

Yaşadıkları yüzleşme sonrasında Rüya'nın söylediği bazı yalanlar ortaya çıkacaktır.

Rüya ise Esra ve Ozan arasındaki rekabet sırasında, Ozan'ın Esra'yı ne kadar kıskandığını fark eder.

Ozan Esra'ya hala çok güçlü duygular beslemektedir.

Rüya için Esra'yı ortadan kaldırmaktan başka çare kalmamıştır. Bunun için yine Barış'ı kullanır.

Esra ve Ozan adım adım, Rüya'nın hazırladığı tehlikeli plana doğru yaklaşmaktayken Ozan'ın beklenmedik hamlesi her şeyi değiştirir.

Esra'nın yerine ilaç almaya Ozan gitmek ister. Ozan, frenleri tutmayan arabada kaza yapar...