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Dizi

Kaderimin Oyunu 7. Bölüm kesintisiz izle! Kaderimin Oyunu 7. bölüm izle Puhu Tv!

Kaderimin Oyunu 7. bölümüyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı dizinin son bölümünde Helin kocasının hayatında başka bir kadın olduğundan şüphelenmeye başlar. Helin, Cemal'in Asiye'ye aşık olduğunu öğrenecek mi? Kaderimin Oyunu 7. Bölüm izlemek için Puhu Tv ve Star Tv bağlantıları haberimizde yer alıyor.

4 Şubat 2022 Cuma 23:44 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 23:44
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Star Tv'de yayınlanan Kaderimin Oyunu, 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu'nun 7. bölümde DNA testi, beklenmedik bir şekilde sonuçlanmış, Asiye ve Mahir büyük bir felaketin eşiğinden dönmüşlerdir. DNA testinin sonucunu kim değiştirdi? Kaderimin Oyunu 7. bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Kaderimin Oyunu 7. bölüm izle Puhu Tv!

KADERİMİN OYUNU 7. BÖLÜM İZLE SON BÖLÜM!

Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, izleyenleri ekran başına kilitledi. Bir aile dramına değinilen dizinin Yapımcılığını Nazlı Heptürk, Yapımını ise NGM Medya üstleniyor.

KADERİMİN OYUNU 7. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu Kaderimin Oyunu dizisinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

KADERİMİN OYUNU 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kaderimin Oyunu 7. bölümde DNA testi, beklenmedik bir şekilde sonuçlanmış, Asiye ve Mahir büyük bir felaketin eşiğinden dönmüşlerdir. Fakat bu durum, Cemal'in kahrolacağı başka bir olaya sebep olur.

Cemal mutsuzluğuyla üst üste hatalar yaparken, Helin kocasının hayatında başka bir kadın olduğundan şüphelenmeye başlar.

Gülsüm, Mahir ve Asiye'nin tuhaf hallerini anlamlandırmaya çalışırken, bir başkası gerçeklerle yüzleşecektir.

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı dizide genç yaşında iki çocuğuyla kocası tarafından terk edilen Asiye'nin hayat mücadelesi seyirciye aktarılıyor.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI

Öykü Karayel (Asiye), Akın Akınözü (Cemal), Sarp Apak (Mahir), Meriç Aral (Helin), Esra Dermancıoğlu (Zahide), Müfit Kayacan (Harun), Ülkü Duru (Nedret), Kaan Çakır (Raci), Iraz Akçam (Nergis), Yıldırım Özcan (Uğur), Yeşim Gül (Emine) Onur Bilge (Fikret), Ayça Koptur (Gülsüm)

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