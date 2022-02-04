Aziz 12. Bölüm izle! Aziz 12. bölüm full izle Youtube!

4 Şubat 2022 Cuma 20:54 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 20:54

Aziz, 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği dönem dizisi Aziz'in 12. bölümünde Aziz babasının intikamını almak ve halkı bu zulümden kurtarmak için tehlikeli bir yola girer. Bu yolda yakalanırsa idam edilme tehlikesi vardır. Aziz 12. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aziz 12. bölüm full izle Youtube!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

AZİZ 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, Cuma akşamı reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor.

Aziz'in 12. Bölümünde Babasının gizemli ölümünün ardındaki sır perdesini aralayan Aziz, yeni bir hamle yapmak üzere harekete geçer.

Bu sırada Türklerin cesur direnişi üzerine Fransızlar şehirde baskıyı artırıp ambargo başlatmıştır. Türkler açlık ve kıtlıkla acı bir şekilde sınanmaktadır.

Aziz babasının intikamını almak ve halkı bu zulümden kurtarmak için tehlikeli bir yola girer...

Tüm bunlar olurken Efnan'la ilgili şaşırtıcı bir gerçeği öğrenmesi Aziz'de derin bir hayal kırıklığına neden olur...

Aziz bu çetin mücadele için amansız bir yolculuğa çıkarken arkasında gözü yaşlı Efnan'ı bırakır... Efnan'ın bu süreçteki destekçisi ise amansız rakibi Dilruba olacaktır...

AZİZ'İN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU?

Aziz ve Galip'in karşı karşıya gelmelerinin yarattığı kaos, tüm ilişkilerin yeniden çıkmaza girmesine sebep olur. Dilruba'ya güvenmek isteyen Adem tekrar hayal kırıklığı yaşarken, Efnan ise nişan gecesinde terk edilmenin hezeyanı içindedir.

Babasının şüpheli ölümündeki gizemin peşinde olan Aziz, hiç ummadığı birini karşısında bulur ve yeni bir yolculuk başlar. Karanlık sırlar açığa çıkarken, Efnan ve Aziz'in ilişkilerinde yeni bir kapı aralanır.

Çocukluğunu hatırlayan Aziz babasının silahları sakladığı yeri bulmayı başardı. Silahları bulan Aziz üzerlerinde yer alan Fransız bayrağı ile babasının hain mi olduğu şüphesi yaşarken ne yapacağını bilemedi.

Efnan'ı nişanında ortada bırakmak zorunda kalan Aziz durumu telafi etmek için Efnan'a sürpriz bir nişan tertipledi. Zülfikar Halı Atölyesi'nde sevdikleriyle birlikte nişanı ayarlayan Aziz, Efnan'a büyük bir sürpriz yaptı. Nişan dansıyla göz dolduran ikili büyük alkış aldı!