8 Şubat 2022 Salı 10:08 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 10:08

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinin 9. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Mahkum 9. Bölüm 2. fragmanında Fırat ise hikayesini yeniden yazmak için hapishaneden kaçmak için plan yapıyor. Arkadaşlarıyla birlikte planını harekete geçiren Fırat, kaçıp kızını bulabilecek mi? Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Mahkum 9. bölüm 2. Fragmanı ve son bölümde yaşananlar

MAHKUM 9. BÖLÜM FRAGMANI

MAHKUM 9. BÖLÜM 2. FRAGMANI

'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Mahkum her Perşembe günü Fox TV'de saat 20:00'de...

MAHKUM 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Annesi Barış'a kardeşini neden öldürdüğünü soruyor. Fırat ise hikayesini yeniden yazmak için hapishaneden kaçmanın yolunu arıyor.

Barış'ın yalanları su yüzüne çıkmaya başlıyor. Annesi, oğlu Savaş'ın öldüğünü savcıya söylüyor.

Cemre'nin ısrarına rağmen hatırladıklarından bahsetmeyen Fırati bu kez gerçekten suç mu işleyecek?

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

FOX Tv'nin iddialı yapımlarından olan Mahkum'un 8. Bölümünde tüm riskleri göze alıp kızına kavuşan Fırat, yaralı halde köşeye sıkışmıştır.

Barış ve Sasha'dan köşe bucak kaçarken, dönüm noktası olacak bir karar vermek zorunda kalır. Fırat'ın en büyük yoldaşı her zamanki gibi Cemre olacaktır.

Nazlı'yı kaybedince elindeki en büyük kozdan olan Barış, onu yeniden bulabilmek için tüm gücüyle harekete geçer.

Bu köşe kapmaca oyununda, büyük bir hamle yapmaya karar verir.

Fırat'a karşı olan mücadelesinin yanında, bir de Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli adam eklenir.

Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın üstlendiği dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi ünlü isimler yer alıyor.