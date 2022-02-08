8 Şubat 2022 Salı 23:44 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 23:44

Masumlar Apartmanı 57. bölümüyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı 57. bölümde Safiye, Naci'nin bir sıkıntısı olduğunun farkındadır. Onu, kurallarıyla bunalttığını düşünür ve değişeceğini kanıtlamak için büyük bir çaba gösterir. Safiye, Naci'nin durumunu öğrenecek mi? İşte Masumlar apartmanı son bölüm 57 bölüm full izleme bağlantısı.

OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi her Salı akşamı saat 20.00'de TRT1'de...

MASUMLAR APARTMANI 57. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Masumlar Apartmanı dizisinin (son bölüm) 57. Bölümünde Han, Mazo'ya yaptıklarını hatırladıktan sonra kendini sorgulamaya başlar. Kendiyle ve geçmişiyle yüzleşme zamanı gelmiştir.

Bir yandan da babasını daha fazla incitmeden bu duruma bir son vermek için çözüm arayışına girer. Babasını Ömer'in mezarına götürür. Babası Ömer'in ölümünü hatırlayıp gidemediği için gözyaşlarına boğulur.

Safiye, Naci'nin bir sıkıntısı olduğunun farkındadır. Onu, kurallarıyla bunalttığını düşünür ve değişeceğini kanıtlamak için büyük bir çaba gösterir.

Gülben, kendisinin bunca zamandır başaramadığı şeyi ablasının ilk günden yapabildiğini öğrenmenin şokundadır. Kararını verir; o büyük adımı atacaktır.

Ceylan, Han'ı sorunlarından uzaklaştırmak için iki günlüğüne şehre yakın bir yere gitmeye ikna eder. Aklında, Han'ı mutlu edeceğine inandığı bir sürpriz de vardır.