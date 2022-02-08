8 Şubat 2022 Salı 23:42 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 23:42

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 18. Bölümüyle izleyiciyi derinden etkiledi. Aile içi çatışmaların konun alındığı Evlilik Hakkında Her Şey 18. bölümde Bora, Erman'ı kovduktan sonra Çolpan'ın açığını aramaya başlar. Yıldırım'ın bir sırrını kullanarak "Ya bana Çolpan'ı bitirecek bilgiyi verirsin ya da Azra her şeyi öğrenir" diyerek tehdit ediyor. Yıldırım Azra ve şirkete ihanet edecek mi? Evlilik Hakkında Her Şey 18. bölüm full izle! Evlilik Hakkında Her Şey son Bölüm izle tek parça

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, BBC yapımı The Split'ten uyarlanmıştır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Evlilik Hakkında Her Şey, 18. bölümü ile FOX Tv'de izleyicisiyle buluştu.

Ekranların ilgiyle izlenen dizileri arasında yer alan Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde Bora, Erman'ı işten kovmuştu.

Evlilik Hakkında Her Şey, 18. bölümde Sergen, Azra'ya velayet davası açar.

Yıldırım ve Bora'nın geçmişlerindeki sır perdesi aralanırken, Yıldırım'dan şüphelenen Sanem'in bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur.

Gözünü karartan Sanem düşmanın inine girmenin yollarını arar. Yüzükle yakalanan Songül, Nadide tarafından tehdit edilmeye başlanır.

Azra'nın Songül'ü kurtarmak için bir planı vardır fakat bunun için duayen avukatların yardımı gerekmektedir.

Erman ve Çolpan, Songül davasında Azra'ya sürpriz bir yardımda bulunurlar.

Bununla beraber Güneş'in kafesini yeni üsleri olarak belirleyen Erman ve Çolpan, "kırk yıllık günah" olarak adlandırdıkları Vedat Parmaksız davasını, Azra, Sanem ve Yıldırım'la paylaşırlar.

Bora hakkındaki düğümü çözmenin tek yolu, onun gerçekte kim olduğunu öğrenmekten geçmektedir.

Sonuç olarak Vedat Parmaksız ve Bora arasında bir bağ olup olmadığını araştırmaya karar verirler. Fakat bunun için önemli bir düşmanının yardımına ihtiyaçları vardır.

Bu meseleyi sona erdirmeye kararlı olan Azra ve Sanem'i tehlikeli bir yolculuk beklemektedir.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı Evlilik Hakkında Her Şey, her salı FOX TV'de.