8 Şubat 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Destan, Survivor, Masumlar Apartmanı reyting sıralaması

9 Şubat 2022 Çarşamba 09:28 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:28

8 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Yaşamak Güzel Şey, Atv'de Destan, Star Tv'de Galaksinin Koruyucuları 2, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de Survivor All Star, TRT1'de Masumlar Apartmanı ve Show Tv'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 8 Şubat 2022 reyting sonuçları

8 Şubat 2022 Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

8 ŞUBAT 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Destan, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Masumlar Apartmanı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı yer aldı.