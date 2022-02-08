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Dizi

Destan 10. bölüm full izle! Destan 10. Bölüm izle tek parça!

Destan, 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Atv'nin Bozdağ Film imzalı dizisi Destan'ın 10. bölümünde Akkız'ın yılan tarafından zehirlenmesiyle birlikte onu sırtlayan Batuga'nın 'Seni bir ömür sırtımda taşırım...' demesi izleyenleri duygulandırdı. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Destan 10. bölüm izleme sayfası ve yeni bölümde yaşananlar haberimizde. Destan 10. Bölüm izle full hd tek parça!

8 Şubat 2022 Salı 20:53 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 20:53
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Destan 10. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv'de ekrana gelen Destan'ın 10. bölümde Akkız'ın Çolpan hatuna söylediği "Ölsem de çift başlı kurttan başkasına boyun eğmem" sözü damga vurdu. Atv'nin sevilen dizisi Destan 10. Bölümde Akkız'ı zehirleyen Mei Jin, şimdi de Batuga'yı saklar. Alpagu Han, oğlunu bulabilecek mi? Destan 10. bölüm izle full hd tek parça!

DESTAN 10. BÖLÜM FULL İZLE!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

DESTAN 10. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.

DESTAN 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Bir eksikle bir tam hiç birbirine denk olur mu?"

AKKIZ ÖLÜMLE PENÇELEŞIYOR

Destan dizisinin ekrana gelen son bölümünde Geçmişte Çin ile işbirliği yapıp Tılsım Hatun'a tuzak kuran Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kurmayı başarmıştır.

Batuga yılanın soktuğu Akkız'ın hayatını kurtarmak için onu Dağ obasına kadar sırtında taşır. Ama Çolpan Han, Akkız'ın orada tedavi edilmesine izin vermez.

Çolpan Han'ın bu acımasızlığı Saltuk'un ilişkilerinin iyice gerilmesine yol açar.

ÇIN'DEN BILE BÜYÜK BIR TEHLIKE

Çolpan Han'a Balamir'i verip Tutkun'u teslim alan Taizu, iyice ileri gider ve geçmişteki tuzakları ortaya çıkmasın diye Batuga'yı kaçırır.

Batuga'nın yokluğuyla deliye dönen Alpagu Han, Temur'un isyanıyla iyice sarsılır.

Bir de Çolpan Han'la Balamir'in birleşip yaptıkları kıyımı görünce çileden çıkar.

BATUGA ZOR DURUMDA

Destan 10. bölümde Batuga Tegin, Mei Jin tarafından saklanıp esir tutulur.

Akkız ve Batuga, hem kendilerine yeni yeni itiraf etmeye başladıkları duygularıyla hem de hasretlikle sınanırlar. Taizu, akıllı olup olmadığını anlamak için Batuga'ya işkence yapar.

Ama Batuga'yı kurtarmaya gelen Akkız'ı, Çin'den bile büyük bir tehlike beklemektedir.

DESTAN OYUNCULARI

Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

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