Kuruluş Osman'ın 94. bölümündeki aksiyon dolu sahneler izleyenleri ekran başına kilitledi. Osman Bey, Nikola'nın tuzağına çekilir görünse de asıl tuzağı kendisi kurmuştur. Osman Bey Nikola'yı nasıl alt edecek? Osman Bey, İnegöl'ü alabilecek mi? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 94.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 94. SON BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 94. bölümde Gündüz Bey ağır yaralanıyor!

KURULUŞ OSMAN 94.BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 94. BÖLÜM ÖZETİ

Atv'nin izleyiciden büyük ilgi gören dizisi 'Kuruluş Osman'ın 94. bölümü nefes kesen sahnelerle ekrana geldi.

Büyük bir devlete dönüşmek için savaşmayı emreden Osman Bey, ordusunun önünde savaşa girdi.

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 94. bölümüne Osman Bey'in fetih sırasında "Gayrı kaçış yok, bu iş bitecek!" sözü damga vurdu.

NİKOLA'NIN HAİN PLANI!

Kuruluş Osman'ın ekrana gelen son bölümünde Osman Bey ve Alpları İnegöl'ün kapısını kırmıştır artık. İnegöl Tekfuru Nikola'nın ise pes etmeye hiç niyeti yoktur.

Nikola, Osman Bey'i büyük bir tuzağa çekme niyetindedir. Nikola'nın hain planı ne olacaktır?

MALHUN VE BALA HATUN, ORHAN ILE HOLOFIRA'YI KURTARABILECEK MI?

İnegöl fethine yetişmeye çalışan Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'nın başının belada olduğu haberini alırlar.

Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

GÜNDÜZ BEY AĞIR YARALANIYOR

Osman Bey, İnegöl Kalesi içinde ilerlerken, Alplar ve Gündüz Bey kaleyi ele geçirmek üzeredir. Gündüz Bey, olmadık bir anda, ağır bir şekilde yara alır.

Gündüz Bey, İnegöl surlarında Kayı Sancağının dalgalandığını görebilecek midir?

OSMAN BEY TUZAK KURUYOR

Osman Bey, Nikola'nın tuzağına çekilir görünse de asıl tuzağı kendisi kurmuştur. Nikola için yapacak bir şey kalmamış gibidir. Osman Bey Nikola'yı nasıl alt edecektir?

Nikola güvendiği Kostantiniyye İmparatoru, Nikola'nın boynunu vurulmaktan kurtarabilecek midir?

Osman Bey İnegöl'de zafere ulaşıp sevdiği herkesle birlikte fetih sevinci yaşayabilecek midir?

Kuruluş Osman Gündüz Bey öldü mü?