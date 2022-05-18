Gündüz Bey, Kuruluş Osman dizisinin ekrana gelen son bölümünde İnegöl Kalesi'nde yaralandı. Büyük bir devlete dönüşmek için savaşmayı emreden Osman Bey, ordusunun önünde savaşa girdi. Gündüz Bey, savaşta darbe aldı. Peki Kuruluş Osman Gündüz Bey öldü mü? Gündüz Bey nasıl ve ne zaman öldü? İşte tarihte Osman Bey'in kardeşi Gündüz'ün ölümü

KURULUŞ OSMAN GÜNDÜZ BEY ÖLDÜ MÜ?

Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşi olan Gündüz Bey, Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Emre Basalak tarafından canlandırılmaktadır.

Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde İnegöl'ün kapısına dayanan Türkler, düşmana korku saldı. Savaş her noktada devam ederken Osman Bey'in aklı ağabeyinde kaldı.

Osman Bey'in ağabeyi Gündüz Bey ise savaşta ağır yaralandı. Gündüz Bey'in tarihteki ölümü göz önüne alındığında dizinin bu bölümünde şehit olması bekleniyor. Peki Gündüz Bey tarihte nasıl öldü? İşte hayatı ve ölümü...

GÜNDÜZ BEY KİMDİR?

Gündüz Bey, Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup Ertuğrul Gazi ile Halime Hatun' un en büyük evladıdır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin ağabeyidir

Ayşe Hatun ile evlenmiştir. Aydoğdu ve Aktimur adında iki evladı vardır. Eskişehir' de sancak beyliği yapmıştır. Aynı zaman da Osmanlı Devleti nin ilk subaşısıdır .

Subaşı, bir diğer tabirle polis amiridir. Alpleri eğitmek, disiplini sağlamak, beldenin dirliği ve düzenini muhafaza etmek,cenk zamanı da yetiştirdiklerini komuta etmek onun vazifesidir. Tıpkı kendi gibi evlatları da bu göklü devlete hizmet etmiştir.

Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi'den sonra Kayı Boyu'nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

GÜNDÜZ BEY NASIL ÖLDÜ?

Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.

Gündüz Bey , İnegöl Savaşı(1299)'nda şehit düşmüştür.