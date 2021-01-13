13 Ocak 2021 Çarşamba 16:10 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:10

Kuruluş Osman bu akşam var mı? sorusunun yanıtı dizinin izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' bu hafta yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Atv'nin 13 Ocak 2021 yayın akışına göre dizinin yayın saatinde maç yayınlanacağı görülüyor. Peki Kuruluş Osman 42. bölüm neden yok? İşte detaylar.

KURULUŞ OSMAN BU KŞAM VAR MI?

13 Ocak Çarşamba 2021 gününde ATV'de Ziraat Türkiye Kupası maçı olacağı için Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yayınlanmayacak.

KURULUŞ OSMAN 42. BÖLÜM NEDEN YOK?

Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. 13 Ocak Çarşamba günü ATV'de 20:45 'de Beşiktaş - Çaykur Rizespor ZTK maçı olacak. Ardından 22:45 'de Akıncı'nın 2. bölümü ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü haftaya 20 Ocak Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuruluş Osman son bölümde; Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner.

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey, amcası Dündar Bey'i yaptıkları yüzünden cezalandırır.

Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise Konstantiniyye'den gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.