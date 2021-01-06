06 Ocak 2021 Çarşamba 20:45 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 20:45

Kuruluş Osman 41. bölümde Osman Bey, Kayıların yeni Bey'i oluyor! Kuruluş Osman 41. bölümde Osman Bey, Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır. Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Öte yandan; Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun kafesli çadıra kapatılır. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 41. bölüm izleme sayfası.

Kuruluş Osman 41. bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Kuruluş Osman 41.bölümde; Osman Bey, Dündar Bey'i öldürecek mi? Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? İşte Kuruluş Osman 41. bölüm izleyemeyenler için Kuruluş Osman son bölüm tek parça full izleme linki.

KURULUŞ OSMAN 41. BÖLÜM FULL İZLE

Kuruluş Osman 41.bölümde; Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır.

Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise Konstantiniyye'den gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak?

Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek?

Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne?

Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman'ın haftaya Çarşamba ekrana gelecek olan 42. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN 42. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 41. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, reyting sıralamasında en üst sırada yer aldı.

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