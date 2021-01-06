06 Ocak 2021 Çarşamba 20:48 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 20:48

Zümrüdüanka final bölümü yayınlandı. Zümrüdüanka 26. son bölümde Azimet’in gidişiyle birlikte Demirkanlar konağında adeta yaprak dökümü yaşanır. Herkesten ve her şeyden uzaklaşmak isteyen Suhandan’la Latif, hayatlarına başka bir yerde devam etme kararı alır. Abbas ise Canan’la yepyeni bir sayfa açmaya niyetlenir. Bu uğurda evliliğini bile sonlandırmaya hazırdır. Zümrüdüanka 26. final bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. Zümrüdüanka 26. son bölüm izle!

Başrollerini Ali Navruz ve Alina Boz’un paylaştığı dizi, final bölümüyle son kez ekranlara geldi. Zümrüdüanka dizisi, izlenme oranı olarak İyi Günde Kötü Günde ve Kalk Gidelim dizilerinin önünde yer alsa da dizi değişen konusu ve oyuncu kadrosu ile ilk sezon aldığı yüksek reytingleri yakalayamadı. Zümrüdüanka final bölümü full izle!

ZÜMRÜDÜANKA 26. SON BÖLÜM İZLE

Zümrüdüanka final bölümünde; Zümrüt’ün tek bir sözüyle konaktan gönderilen Azimet’in gidişi suskun olur. Ancak bu fırtına öncesi sessizliktir ve onu tanıyan herkes bunun arkasından büyük bir fırtınanın geleceğini iyi bilir.

Azimet’in gidişiyle birlikte Demirkanlar konağında adeta yaprak dökümü yaşanır. Herkesten ve her şeyden uzaklaşmak isteyen Suhandan’la Latif, hayatlarına başka bir yerde devam etme kararı alır. Abbas ise Canan’la yepyeni bir sayfa açmaya niyetlenir. Bu uğurda evliliğini bile sonlandırmaya hazırdır.

Zümrüt ve Ülfet’i kendisi için bir tehdit olarak gören Azimet; son oyununu kurar ve Abbas’ın yardımıyla anne kızı tuzağa çeker. Ancak bu tuzak Zümrüt’ü değil Azimet’in sonunu getirir. Ve bütün sırlar bir bir ortaya dökülür.

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir'in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu'nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır… Zümrüt'ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır.

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey'in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır… Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır… Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır… Zümrüt, Demirkanların Suriye'de şehit düşen torunu Serhat'a aşıktır… Ve bu aşk küle dönmüştür…

OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın paylaştığı Zümrüdüanka oyuncu kadrosunda; Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.