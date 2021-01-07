6 Ocak 2021 Reyting sonuçları: Dünün reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

07 Ocak 2021 Perşembe 09:46 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 09:46

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Çarşamba akşamı ekranlarda; Kuruluş Osman, Eyvah Eyvah 3, Babam Çok Değişti, Zümrüdüanka (final), Benim Adım Melek, Sadakatsiz (tekrar) yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, dünün reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki dünün reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 6 Ocak 2021 reyting sonuçları…

Çarşamba günü Kanal D'de Babam Çok Değişti, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Eyvah Eyvah 3, Atv'de Kuruluş Osman, Kalan D'de Babam Çok Değişti, FOX Tv'de Zümrüdüanka (final), TRT 1 'de Benim Adım Melek izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

6 OCAK SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen haftanın reyting sonuçları ise şöyle;

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Sadakatsiz özet bölümü yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 ESRA EROL'DA ATV

6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 HAVA DURUMU ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

Kuruluş Osman 41. bölüm izle!

Zümrüdüanka final bölümü full izle!