07 Ocak 2021 Perşembe 11:27 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 11:27

Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanında Asya'nın kapısına giden Volkan, onu gördüğünde kötü olduğunu, o giderse mutlu olacağını söylüyor. Sadakatsiz 13. bölümde Volkan'ın sıradaki hamlesi ne olacak? Yeni bölümde neler yaşanacak? Sadakatsiz 13. yeni bölümüyle 13 Ocak 2021 Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İşte Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı..

SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Asya'yı Turgay ile yemekte gören Volkan, onu bir başkasıyla görmeye dayanamıyor. Asya'nın evine giden Volkan, ağlayarak ondan Tekirdağ'ı terketmesini istiyor. Turgay ise Asya'ya destek olmak için onu yalnız bırakmıyor.

Volkan, Turgay'ın Asya'dan hoşlandığını anladığından beri kıskançlık krizine giriyor. Asya'nın kapısının önünde arabada sabahlayan Volkan'ın sıradaki hamlesi ne olacak?





SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI



Asya'nın kapısına ağlayarak gelen Volkan, "Eğer o doktor bozuntusuyla evleneceksen alırım Ali'yi, onu üvey baba eline bırakmam" diyor.

Başrollerini Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz 13. bölümüyle 13 Ocak Çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlanacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur.

"O DELİ DOKTORU BURADA MI KALACAK?"

Sadakatsiz son bölümde; Asya'nın saldırıya uğradığı gece eve gelen Volkan, onun yanında Turgay'ı görünce öfkeleniyor. Volkan, olanlardan sonra evin güvenli olmadığını söyleyerek Ali'yi yanına almak, Asya'yı da otele yerleştirmek istiyor. Ancak Asya, onun bu teklifini kabul etmiyor. Turgay'ın yardımları sayesinde kendine gelen Asya, evinde kalmaya karar veriyor. Volkan ise gece boyunca onların yanında Turgay'ın kalacağını öğreniyor. Asya'yla tekrar geriliyor. Volkan'ın bu kıskançlıkları Asya'yı da çileden çıkarıyor.

Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçiyor. Mert, restoranda rastladığı kızdan numarasını almıştı. Ve Mert, yine Bahar'ı aldatıyor.

"BENİM ŞEHRİMİ TERK EDECEKSİN!"

Volkan, Asya'yı sindirmeye çalışıyor. Asya'nın güçlü oluşu, Volkan'ı çok rahatsız ediyor. Onu böylesine ayakta ve mutlu görmeye dayanamayan Volkan, onun huzurunu kaçırmak için de gelinden geleni yapıyor. Ancak artık Volkan'dan hiç çekinmeyen Asya, ona hak ettiği cevabı veriyor. Volkan, o bu şehirden gidene kadar onunla uğraşacağını söylese de Asya ona pabuç bırakmıyor.

HALUK, BAĞIŞ GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ

Asya, Haluk'un şirketine gelerek her şeyi bir bir anlatıyor. Volkan'ın şirket adına yapacağı bağışın şartı olduğunu ve bu şartın da Asya'nın görevden alınması olduğunu açıklıyor. Bunu duyan Haluk, sinirleniyor. Volkan'ı yanına çağıran Haluk, demediğini bırakmıyor ve bu durumu bir an önce düzeltmesini istiyor. Ondan habersiz böyle bir karar almaması konusunda da Volkan'ı sıkıştırıyor.

"BÖYLE AİLE BABASI OLUNMAZ!"

Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 12. bölümünde; Haluk ve Gönül, Volkan'ı yakın markaja alıyor. Volkan'ın son zamanlarda sık sık Asya'nın yanında olması artık Haluk'un da canını sıkıyor. Haluk, ona bir ailesi olduğunu ve onların yanında olması gerektiğini hatırlatıyor. Asya'nın yanında görünmesinin de hoş karşılanmayacağını söylüyor. Hem Gönül hem de Haluk, Volkan'ı bu konuda bir kez daha uyarıyor. Ancak Haluk'un sözleri yine çok ağır oluyor!

Öte yandan Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Volkan'dan şüphelenen Derin, onu yakın takibe aldırıyor. Araştırmaları sonucunda Volkan'ın ikinci bir telefonunun olduğunu öğrenen Derin çılgına dönüyor. Volkan'ın ofisini alt üst ettikten sonra telefonu bulan Derin, gördükleri karşısında şoke oluyor.

Sadakatsiz 13. bölüm ne zaman? Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanı

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