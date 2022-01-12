12 Ocak 2022 Çarşamba 17:55 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 17:55

Kuruluş Osman bu akşam var mı? sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Geçen hafta da ekrana gelmeyen dizinin Atv yayın akışında yer almaması nedeniyle "Kuruluş Osman bugün var mı, bu hafta yayınlanacak mı?" gibi sorular gündeme geldi. Peki Kuruluş Osman 78. bölüm ne zaman? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMANBU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Atv yayın akışında dizinin yeni bölüm saatinde Çakallarla Dans 4 filmi yer alıyor. İşte her hafta çarşamba günleri izleyiciyle buluşan dizinin yeni bölüm tarihi...

KURULUŞ OSMAN 78. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanması beklen yeni bölümü 19 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 4

22:00 Büyük Felaket

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'ın önceki bölümünde Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşti. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilip, kılıcını boğazına dayadı.