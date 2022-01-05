Kuruluş Osman bu hafta yok mu? Kuruluş Osman 78. yeni bölüm ne zaman? Atv yayın akışı

5 Ocak 2022 Çarşamba 16:24 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 16:24

Kuruluş Osman bu hafta yok mu? sorusunun cevabı, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Dizinin Atv yayın akışında yer almaması sonucu "Kuruluş Osman neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman" gibi sorular gündeme geldi. Başrollerinde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in rol aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Peki Kuruluş Osman 78. yeni bölüm ne zaman? İşte Atv yayın akışı

KURULUŞ OSMAN BU HAFTA YOK MU?

Kuruluş Osman dizisinin de haftaya yayınlanmayacağı belli oldu. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümün ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırıldığı için hayranlarından kısa bir süreliğine ayrı kalacak.

KURULUŞ OSMAN 78. YENI BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanması beklen yeni bölümü 19 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

KURULUŞ OSMAN 78. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yılbaşı haftasının gelip çatmasıyla beraber televizyon kanallarında yer alan birçok dizi, çekimlerine ara verdi. Yeni bölüm fragmanının bu hafta yayınlanması bekleniyor.

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI 5 OCAK 2022

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

19: 45 Süper Kupa'ya Doğru

20: 45 Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa

22: 50 Kupa Töreni

23: 50 Gizli Sayılar TV'de İlk - Yabancı Sinema

02: 15 Gizli Sayılar - Yabancı Sinema

04: 25 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane