Atv'nin sevilen dönem dizisi Kuruluş Osman yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın 5. sezon tarihi, dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme aldığı dizi, her hafta çarşamba akşamı Atv'de ekrana geliyor. Peki Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kuruluş Osman 5. sezon tarihi henüz belli olmadı. Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizi, geçen yıl 5 Ekim'de yeni sezona merhaba demişti.

Yapımını KYN Yapımevi'nin üstlendiği Kuruluş Osman'ın 5. sezonda 131. bölümüyle Ekim ayının ilk haftası seyirciyle buluşması bekleniyor.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki sezon finaliyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman'ın sezon finalinde Osman Bey'in, Osmanlı Beyliğini kurduğunu ilan etmesi bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 130. Bölümünde Osman Bey, alpları ve kendisine bağlı beylerle beraber Bafeus Muharebesi'nde Tekfur Valens'e bağlı Bizans güçlerini mağlup etti. Zaferin ardından ise Osman Bey, Koyunhisar Kalesi'ni fethetti. Osman Bey, fetihten sonra taht salonunda Koyunhisar halkının ileri gelenlerini toplayarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Osman Bey; bundan sonra Bizans'la yapılan ticaretlerde vergi ödemeyeceklerini, kervanlarının da kendisi tarafından korunacağını Koyunhisar halkıyla paylaştı.

Aynı zamanda Osman Bey; hoşgörülü ve birleştirici bir tavırla dili, dini ve milleti ne kadar farklı olursa olsun tüm halkın eşit olduğunu ve herhangi bir sorun yaşadıklarında bizzat kendisine söylenebileceğini vurguladı. Osman Bey; kendi ahalisini Söğüt Han'da bir araya getirerek Dursun Fakıh'nın Osman Bey adına okuduğu hutbeyle artık hür ve müstakil bir beylik olduğunu ilan etti.

Osman Bey; Boran Alp'i Köprühisar'la, Konur Alp'i Koyunhisar'la ve Cerkutay'ı ise İtburnu Mevkii ile görevlendirdi ve diğer tüm beyleri tek bir sancak altında birleşmesini söyleyerek Kayı Bayrağı verdi. Bayındır Bey ise artık Çavundur'un Bayındır'ı değil, Kayı'nın Bayındır'ı olduğunu söyledi. Boran Alp'in söylediği "Devlet Ki" marşıyla Osman Bey'in beyliği kutlandı.