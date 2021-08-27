27 Ağustos 2021 Cuma 09:21 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 09:21

Leyla ile Mecnun yeni sezonuyla Exxen'de sevenleriyle kavuşacak. Absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun, 7 yıl sonra yeniden sevenlerinin karşısında olacak. Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı Leyla İle Mecnun dizisi 1. bölümüyle Exxen'de başlıyor. Peki Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor? Leyla ile mecnun 1. bölüm ne zaman?

LEYLA İLE MECNUN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı'nın hayata geçirdiği Exxen isimli dijital platform aracılığıyla tutkunlarının yeniden evine konuk olmaya hazırlanan Leyla ile Mecnun'un başlayacağı tarih kesinlik kazandı.

LEYLA İLE MECNUN 1. BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Burak Aksak'ın senaryosunu yazdığı Leyla ile Mecnun dizisi tam kadro olarak Eylül'ün ilk haftası Exxen'de başlıyor. Leyla İle Mecnun, 1. bölümüyle 3 Eylül'de yayına girecek.





LEYLA İLE MECNUN YENİ SEZON OYUNCULARI

Burak Aksak'ın senaristliğinde yer alacağı ve Onur Ünlü'nün ise yönetmenlik koltuğunda oturacağı Leyla ile Mecnun ekibinde; Ali Atay, Deniz Işın, Ahmet Mümtaz Taylan, Osman Sonant, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Köksal Engür'ün olacağı açıklandı.

Leyla ile Mecnun'un Twitter hesabından üzerinden gerçekleştirilen gönderide, "Efsane dizi Leyla ile Mecnun, tam kadro ve yepyeni bölümleriyle 3 Eylül'de Exxen'de başlıyor. Mecnun'un hırkasını, İsmail Abinin ceketini, Yavuz'un eldivenlerini, İskender'in beresini, Aksakallı Dede'nin asasını ve Erdal Bakkal'ın bıyıklarını özleyenler Exxen başına" şeklinde ifadelere yer verilecek müjdeli haber verildi.