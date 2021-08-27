27 Ağustos 2021 Cuma 10:23 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 10:23

Exxen abonelik ücretleri, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yanı sıra Leyla ile Mecnun dizisini izlemek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki aylık Exxen üyelik ücreti kaç TL? Exxen abonelik ücretleri ve üyelik çeşitlerini haberimizde derledik.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ KAÇ TL?

Exxen üyelik ücreti, çeşitli seçeneklerden oluşuyor. Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içeriklerin aylık ücreti 9.90 TL, reklamsız Exxen üyelik ücreti ise aylık 19.90 TL olarak belirlenmiş durumda.

EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ

Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

EXXEN kullanımı için üyelik oluşturmanız gerekmektedir. Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresinden hesap oluşturulabilir.

Üyelik çeşitlerini ve Exxen abonelik ücretlerini exxen.com sitesindeki Üye Ol sayfasında veya EXXEN içerisindeki Üyelik sekmesinde bulabilirsiniz. Aynı şekilde Üyelik İptal Koşullarını da Üye Ol sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

Exxen üyelik ücreti, faturalandırma ve ödeme koşulları üyelik türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İşte Exxen dizileri, filmleri ve programları...

LEYLA İLE MECNUN

TRT1 kanalında uzun yıllar önce final yapmış olmasına rağmen etkisini şu anki dönemde bile kaybetmeyen Leyla ile Mecnun projesi 8 yıl önceki oyuncu kadrosuyla Exxen'de olacak.

TOLGSHOW FİLTRESİZ

Exxen platformunda yayınlanacak Tolkshow programının sunucusu Tolga Çevik olacak. Tolga Çevik Arkadaşım Hoşgeldin programı ile Tolkshow da çok büyük çıkış yakalamıştır.

GİBİ DİZİSİ

Sunucu, oyuncu ve program yapımcısı Feyyaz Yiğit Exxen'de yeni bir Gibi isminde bir diziye imza atacak. 1 ocak 2021 de ekranlarda olacak Gibi dizisinin diğer bir başrol oyuncusu Kıvanç Kılınç olacak.

BU BENİM MASALIM DİZİSİ

Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in başrolünü paylaşacağı Türkiye'nin ilk müzikal dizisi Bu Benim Masalım'ın çekimleri devam ediyor.

İLGİNÇ BAZI OLAYLAR DİZİSİ

İbrahim Büyükak hem senaristliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlendiği komedi dizisi İlginç Bazı Olaylar Exxen platformunun en çok beklenen dizisi olacak. İlginç Bazı Olaylar Dizisinde İbrahim Büyükak'a Beyazıt Öztürk'de eşlik edebilir.

GARAJ EXXEN PROGRAMI

Exxen programında Ferhat Albayrak ve Doğan Kabak'ın sunumu ile Garaj Exxen 2021 de ekranlarda olacak. Lüks arabaların konuşulacağı araba severlerin yakından takip edeceği Garaj Exxen programında araba namına ne varsa sohbetin konusu olacak.

AKIL OYUNLARI

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması şampiyonû olarak tanınan Kıvanç ve Burak Exxen'le yeniden ekranlara dönecek. Akıl Oyunları programı Ocak ayında yayında olacak Exxen'de yayınlanıyor.

SENKRON DİZİSİ

Gain Medyanın yeni dizisi Senkron Exxen platformunda yayınlanacak. Özcan Deniz, Feyza Aktan, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın başrolünde yer alacağı Senkron dizisi bilim kurgu, gerilim ile dram türünde olacak ve dizi de Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğulları da dizi de yer alıyor.

MASTERCHEF'IN JUNİOR

Masterchef'in Türkiye'nin sunucuları ve jürilileri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu şef yeni bir program ile Exxen platformunda ekranlarda olacak. Çocuk yarışmacıların yarışacağı Masterchef'in Junior 2021 de Exxen ekranlarında.

SİHİRLİ ANNEM

2003 – 2012 yılları arasında 7 sezon yayınlanan Sihirli Annem dizisi eski yapımcısı Süreç Filmin yapımcılığında 20 bölüm olarak Exxen platformunda yer alıyor.

SURVİVOR CUP

Exxen'de yeni bir Survivor başlıyor. Daha önce ki Survivor'lardan çok farklı bir Survivor olacak Survivor Cup 6 erkek 6 kadın yarışmacıdan oluşacak. Eski Survivor'larda yarışan ve çok sevilen isimlerin yarışacağı Survivor Cup'da Seda Ocak, Nagihan Karadere, Sahra Işık, Birsen Pekgöz, Sema Aydemir ve Sema Aydemir gibi kadın yarışmacıların yanında Berkan Karabulut, Yusuf Karakaya ve Atakan Arslan gibi erkek Survivor'larda olacak.

BU BEN MİYİM?

Daha önce Doya Doya Moda programında jüri olarak yer alan Kenan Doğulu'nun kardeşi Kemal Doğulu Exxen'de Bu Ben Miyim? isimli bir değişim programı hazırlayacak. Kadınların büyük değişimine şahit olacağımız Bu Ben Miyim? programı Exxen'in en sevilen programlarından biri.

DADI

Üniversite öğrencisi olan Zeynep'in para kazanabilmek için dadılık yapmasını anlatan gençlik dizisi Dadı Exxen platformunun önemli özgün yapımlarından.

EZİKLERİN SAVAŞI

Eziklerin Savaşı dizisi sosyal medya ki zorbalığı anlatan gençlik dizisidir.

ŞEREF BEY DİZİSİ

Ali Atay'ın Proje tasarımcısı olarak yer alacağı yönetmenliğini ise ünlü yönetmen Onur Ünlü'nün üstleneceği Şeref Bet dizisinin başrollerini Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban üstlenecek. Çekimleri tamamlanan Şeref Bey dizisi bir sezon olarak ekranlarda yer alıyor.

VAHŞİ ŞEYLER DİZİSİ

Vahşi Şeyler dizisi 8 bölüm yayınlanacak bir komedi dizisi olacak. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Nurgül Yeşilçay'ın kadın başrol oyuncusu Selim Bayraktar'ın ise kadın başrol oyuncusu olacağı Vahşi Şeyler dizisinin diğer oyuncuları ise Hazal Türesan ve Aytaç Uşun olacak.

YAVUZ DİZİSİ

Cengiz Coşkun ve Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerinde yer aldığı Yavuz dizisinin oyuncu kadrosunda Edip Zeydan ve Yasin Obuz da yer alacak. Muhteşem Yüzyıl'ın çekildiği platoda çekilecek Yavuz Dizisi Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak.

HÜKÜMSÜZ DİZİSİ

Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstleneceği Hükümsüz dizisinin başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu, Alican Yücesoy, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu olacak. Özgü Namal ise dizinin çekimleri İzmir'de gerçekleşecek olması sebebi ile diziden ayrıldı.

ZEYNEP BASTIK VE KONUKLARI

Zeynep Bastık ve Konukları yeni yılda Exxen'de olacak. 20'den fazla içerik ile ekranlarda olacak Exxen'de Zeynep Bastık da program yapacak. Bol şarkılı ve muhabbetli eğlenceli bir program olacak Zeynep Bastık ve Konukları programında Zeynep Bastık hem şarkı söyleyecek hem de konukları ile izleyiciyi güldürecek.

ZEHİRLİ ÇİÇEKLER

Zehirli Çiçekler dizisi üç zengin ev kadının maceralar ile dolu hikayesini anlatacak. Zehirli Çiçekler dizisi Exxen açıldığında yayında olmayacak ancak 2021 mayıs ayından önce platformda olması bekleniyor.

ÖĞRENCİ EVİ

Lüks bir villada karşılaşan 3 öğrencinin üniversite dönemini anlatan Öğrenci Evi dizisi sosyal medyada gençlerin en çok konuşacağı dizilerden biri oldu. Öğrenci Evi dizisinin oyuncu kadrosunda Bertan Asllani Baran Bölükbaşı Zülal Sude Güler ve Samet Kaan Kuyucu yer alıyor.

Ayrıca; Kaçış, Konuşanlar ve Olağan Şüpheliler Dizisi de Exxen'in en çok takip edilen yapımları arasında yer alıyor.