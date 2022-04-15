Mahkum 18. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Dizinin takipçileri "Mahkum Cemre diziden ayrılıyor mu? Cemre öldü mü?" gibi sorulara cevap arıyor. 'Innocent Defendant' dizisinden uyarlanan Mahkum'un 18. Bölüm Fragmanında sokakta saldırıya uğrayarak defalarca bıçaklanan Cemre'nin öldüğü anlaşılıyor. Cemre ölmeden önce son anlarında Fırat'a onu sevdiğini söylüyor. Peki Mahkum 18. Bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölümden yürek burkan fragman

MAHKUM 18. BÖLÜM FRAGMANI

Mahkum 18. Bölüm Fragmanında Cemre'nin cenazesine katılmak için hazırlanan Fırat, kızının soruları üzerine ona annesinin de Cemre gibi öldüğünü açıklıyor.

MAHKUM CEMRE DİZİDEN AYRILIYOR MU?



Mahkum'da Cemre karakterine hayat veren Seray Kaya diziye veda etti. Cemre karakterini canlandıran Seray Kaya'nın vedası izleyiciyi üzdü.

CEMRE'NİN SON SÖZÜ NE OLDU?

Mahkum dizisinde Fırat Bulut'un avukatı Cemre'ye hayat veren Seray Kaya'nın hikayesi bittiği için dizi kadrosundan ayrıldığı belirtildi.

Oyuncu sosyal medya hedabından yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini duyurdu. Veda mesajında ise, ' Her şeye rağmen, bu ekibe teşekkür etmeliydim. Varlığınız ve desteğinize minnettarım.., Başka hikayelerde görüşmek dileğiyle...' ifadeleri yer aldı.

'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Verdiği savaş sonunda kızına kavuşan Fırat için yenin bir sayfa açılır. Barış Yesari davasını bitirmenin zamanı gelmiştir.

Cemre ve arkadaşlarının yardımıyla harekete geçer.

Kendince uyguladığı yöntemlerle Barış'ın işlediği cinayetler hakkında delil toplamaya başlar.

Hiç beklemediği bir anda cinayet bıçağının da ortaya çıkmasıyla, Fırat zafere adım adım yaklaşmaktadır.

Mahkum 17.bölüm izle! Fırat'a karşı Sinyor ile iş birliği yapan Barış, Fırat'ın cinayet davalarıyla ilgili somut adımlar atması sonucu köşeye sıkışır.

Büge'nin de Zeynep cinayetini öğrenmesiyle iyiden iyiye sarsılır.

Bir yanda özgürlüğü diğer yanda sevdiği kadın...

Yeraltında savaşmaya devam eden Fırat ve Barış, mutlak sona doğru yol almaya başlarlar...

Dört duvar arasına girmemeye kararlı olan Barış, tehlikeli sulara geri döner.

Diğer yandan Cemre gece dışarıda yürürken bıçaklı saldırıya uğrar ve birden yere yığılır. Defalarca bıçaklanan Cemre, Fırat'ın kollarında can verir.