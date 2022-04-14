Mahkum, 17. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Mahkum 17. bölümde Verdiği savaş sonunda kızına kavuşan Fırat için yenin bir sayfa açılır. Barış Yesari davasını bitirmenin zamanı gelmiştir. Dört duvar arasına girmemeye kararlı olan Barış ise tehlikeli sulara geri döner. Fırat'ı ormanda kazdığı kuyuya iter. Barış, Fırat'ı öldürecek mi? Mahkum 17.bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Mahkum 17. Bölüm full izle!

'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Peki Mahkum 17. Bölümde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti

MAHKUM 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahkum dizisinin son bölümünde Sinyor, Barış ve Fırat'ın çocuklarını kaçırmıştı.

Dizinin yeni bölümünde Fırat ve Barış, canları pahasına mücadele edip çocuklarının hayatını kurtarırlar.

Verdiği savaş sonunda kızına kavuşan Fırat için yenin bir sayfa açılır. Barış Yesari davasını bitirmenin zamanı gelmiştir.

Cemre ve arkadaşlarının yardımıyla harekete geçer.

Kendince uyguladığı yöntemlerle Barış'ın işlediği cinayetler hakkında delil toplamaya başlar.

Hiç beklemediği bir anda cinayet bıçağının da ortaya çıkmasıyla, Fırat zafere adım adım yaklaşmaktadır.

Fırat'a karşı Sinyor ile iş birliği yapan Barış, Fırat'ın cinayet davalarıyla ilgili somut adımlar atması sonucu köşeye sıkışır.

Büge'nin de Zeynep cinayetini öğrenmesiyle iyiden iyiye sarsılır.

Bir yanda özgürlüğü diğer yanda sevdiği kadın...

Dört duvar arasına girmemeye kararlı olan Barış, tehlikeli sulara geri döner.

Fırat'ı ormanda kazdığı kuyuya iter. Barış, Fırat'ı öldürecek mi?

Diğer yandan Cemre gece dışarıda yürürken birden yere yığılır. Cemre vuruldu mu?

Yeraltında savaşmaya devam eden Fırat ve Barış, mutlak sona doğru yol almaya başlarlar...