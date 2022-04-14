Camdaki Kız 39. bölüm izleyicisiyle buluştu. Camdaki Kız 39. bölümde Hayri'nin cüzdanını bulan Nalan, artık Hayri'nin kendisini sevdiğini anlamıştır. Feride, Hayri'nin cüzdanında Nalan'ın fotoğrafını görünce ne yapacak? Nalan, Hayri'ye karşı hislerini yoklarken kaybolan cüzdanı Feride ele geçirir. Camdaki Kız 39. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle. Camdaki Kızı dizi 39. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 39. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 39. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 39. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 39. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Camdaki Kız'ın 39. bölümünde; Çocukluğundan beri aşık olmaktan korkan Nalan, Hayri'nin cüzdanında kendi fotoğrafını görünce ne yapacağını şaşırır.

Nalan, Feride'nin korkusundan Hayri'yle yan yana gelmeye çekinse de öğrendiği gerçek onu daha da tehlikeye sokar.

Feride, Hayri'nin cüzdanında Nalan'ın fotoğrafını görünce ne yapacak? Hayri, Nalan'a hislerini itiraf edecek mi?

FERIDE, HAYRI'YE ÜLTIMATOM VERIYOR!

Feride, bahçedeki manolya ağacını Hayri'nin diktiğini öğrenince, Hayri'ye karşı daha sert bir tutum sergiler ve onunla yüzleşir.

Nalan ve Hayri'nin yakınlaşması artık iyiden iyiye göze batmaya başlamıştır. Feride bu durumdan hiç hoşlanmaz ve Hayri'ye Nalan'dan uzak durması gerektiğini söyler.

Nalan ise Hayri ile arasındaki yakınlaşmadan dolayı karışan kafasını toplamaya çalışır.

Levent'in kaçırıldığını Rafet'e söyleyemeyen Selen, soluğu Cavit'in yanında alır.

Hislerini Muzo'ya açan Pera, ondan tam istediği cevabı alamaz ancak Nalan'la yaptığı konuşma Muzo'ya farklı bir kapı açar.

Camdaki Kız'ın kadrosunda; Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı oyuncular bulunuyor.