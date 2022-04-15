14 Nisan 2022 Perşembe reyting sonuçları: Survivor, Camdaki Kız, Mahkum reyting sıralaması

14 Nisan 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, FOX Tv'de Mahkum, Tv8'de Survivor All Star, Star'da Yedinci Hayat, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Show Tv'de Güldür Güldür Show izleyici karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 14 Nisan 2022 reyting sonuçları

Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 14 Nisan reyting sıralaması

14 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Nisan 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.



20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

