Mahkum dizisi 18. bölümüyle izleyiciyi karşısına çıktı. FOX Tv'de yayınlanan Mahkum'un 18. bölümünde Nazlı'nın annesinin ölüp ölmediğini sorduğu anlar izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu mücadeleden Barış mı, Fırat mı galip çıkacak? Mahkum 18. bölüm izleme bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor. Mahkum 18. Bölüm full izle!

'Innocent Defendant' dizisinden uyarlanan Mahkum'un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Mahkum son bölümde sokakta saldırıya uğrayarak bıçaklanan Cemre'nin öldüğü anlaşılıyor. Peki Mahkum 18. Bölümde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti

MAHKUM 18. BÖLÜM ÖZETİ

Mahkum dizisinin son bölümünde Cemre, sokak ortasında bıçaklanmıştı.

Dizinin yeni bölümünde Cemre, ölmeden önce son anlarında Fırat'a onu sevdiğini söylüyor.

Cemre'yi o halde bulan Fırat, çantadaki kanıt olan bıçağın alınmış olduğunu görünce onu Barış'ın öldürdüğünü düşünüyor.

Cemre'nin cenazesine katılmak için hazırlanan Fırat, kızının soruları üzerine ona annesinin de Cemre gibi öldüğünü açıklıyor.

"Zaman var oldukça seni hatırlamaya devam edeceğim."

Cemre'nin ölümüyle derinden sarsılan Fırat, acısını bir an olsun unutmadan katilin peşine düşer.

Hem onun ruhunu huzura kavuşturmak, hem de verdikleri adalet mücadelesini kazanmak için başka şansı kalmamıştır.

Barış'la oynadığı köşe kapmaca, onu hiç beklemediği yerlere sürükler.

Dört duvar arasına girmemek için gözünü karartan Barış, Sasha'nın aniden ortadan kaybolmasıyla kendini büyük bir gizemin içinde bulur.

Cemre'nin ölümüyle birlikte Barış av, Fırat avcı olmuştur.

Her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu mücadeleden hangisi galip çıkacaktır?

MAHKUM OYUNCULARI

Fırat Bulut (Onur Tuna)

Savaş Yesari (İsmail Hacıoğlu)

Barış Yesari (İsmail Hacıoğlu)

Cemre Uysal (Seray Kaya)

Büge Yesari (Melike İpek Yalova)

Sasha (Hayal Köseoğlu)

Mahkum Derya komiser (Neslihan Arslan) kimdir?