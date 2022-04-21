Mahkum dizisi oyuncu kadrosuna Neslihan Arslan dahil oldu. İstanbullu Gelin ve Masumiyet dizileriyle adını duyuran Neslihan Arslan Mahkum dizisinde polis Derya karakterini canlandıracak. Dizide özellikle kadın cinayetlerine vurgu yapan Dera komiser, Cemre'nin ölümünü araştıracak. Peki Mahkum Derya komiser (Neslihan Arslan) kimdir, kaç yaşında ve nereli? Neslihan Arslan hangi dizilerde oynadı?

NESLİHAN ARSLAN KİMDİR?

1986 İstanbul doğumlu olan Neslihan Arslan, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamladı.

2010 Yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu Temiz Ev oyunu ile sahnelerde yer almaya başladı.

2010 yılında Kerem Yılmazer Ödülleri'nde Genç Yetenek Teşvik Ödülü almaya hak kazandı. 2011 yılında Sadri Alışık Müzikal ya da Komedi Efes Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Aynı zamanda 2011 yılında Afife Jale Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu dalında aday olmuştur.

Neslihan Arslan aynı zamanda seslendirme ve dublaj sanatçısıdır.

NESLIHAN ARSLAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Neslihan Arslan, Kamera karşısına ilk kez 2016 yılında Familya dizisi ile geçti. Efkar karakterini canlandırdığı dizide Uğur Yücel, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Aybüke Pusat, Cansu Tosun gibi isimlerle çalıştı.

Ardından 2017 yılında İstanbullu Gelin dizisinde Dilara karakterini canlandırdı. Özcan Deniz, Aslı Enver, Fırat Tanış, Neslihan Yeldan ile birlikte rol aldı.

2018'de BluTv'de yayınlanan Bartu Ben isimli dizide bir bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı.

2020 yılında Hizmetçiler isimli dizide Neslihan karakteri olarak yeniden ekranlarda yerini aldı. Aynı zamanda seslendirme ve dublaj sanatçısı olan Arslan en son Masumiyet dizisi oyuncu kadrosunda bulundu.