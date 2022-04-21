Camdaki Kız'ın 40. bölümü izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 40. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Camdaki Kız 40. son bölümde Sedat, Nalan ve Hayri arasındaki durumu öğreniyor! Cana, Sedat'a Nalan ve Hayri'nin sahilde çekilen fotoğrafını gönderiyor. Fotoğrafı gören Sedat ne yapacak? İşte Camdaki Kız 40. son bölüm full izleme sayfası ve son bölüm özeti.

CAMDAKİ KIZ 40. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 40. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 40. BÖLÜM ÖZETİ

Camdaki Kız'ın 40. bölümünde; Nalan'a olan hislerini itiraf etmeye karar veren Hayri, cesaretini toplar ancak Nalan bu konuşmayı engeller.

Hayri hislerini itiraf edemese de, magazinciler ikili arasında geçen anı yakalayacak, Feride ise bunun intikamını Nalan'dan alacaktır.

Nalan ve Hayri'nin yakınlaştığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla kıyamet kopuyor!

Nalan'ın yalan söylediğini ve Hayri'yle fotoğraflarını gören Feride, korseyi tekrar çıkarıp Nalan'a giydiriyor.

Hayri ise Nalan'ı kurtarmak için yemin ediyor.

Muzo, Pera'ya gözdağı vermeye çalışan Selen'i yakalar ve bu duruma çok sinirlenir. Bu durum Muzo ve Pera'nın daha da yakınlaşmasına neden olacaktır.

Camdaki Kız'ın son bölümünde; Nalan ve Hayri arasında yaşanacaklardan korkan Feride, konuya Sedat'ı dahil etme kararı alır ve ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunur.

Rafet Bey'e de kararını söyleyen Feride; Nalan'ın işe dönmesi durumunda Sedat'ın düzeleceğine ikna eder. Feride plan yaparken Cana ortalığı karıştırıyor.

Nalan işe yeniden döneceği sırada Cana'dan Sedat'a mesaj gelir.

SEDAT, NALAN VE HAYRI ARASINDAKI DURUMU ÖĞRENIYOR!

Cana, Sedat'a Nalan ve Hayri'nin sahilde çekilen fotoğrafını gönderiyor. Hayri ve Nalan zor durumda kalıyor! Fotoğrafı gören Sedat ne yapacak?