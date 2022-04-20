Kuruluş Osman 91. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümünde Kayı Obası, çocuklardan ve Osman Bey'den gelecek iyi haberleri beklerken Barkın ise Söğüt'ü ele geçirmek için kendi oyununu kurmaya çalışır. Kuruluş Osman 91. bölümde Osman Bey çocuklarını kurtarabilecek mi? Barkın'ın Kayı Obası için kurduğu hain plan nedir? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 91.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 91. SON BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 91. bölümde Osman Bey, Bilecik'i fethetmek için harekete geçiyor.

KURULUŞ OSMAN 91.BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 91. bölümüne Osman beyin "Bilecik Kalesi gayrı bizim mülkümüz olacak!" sözü damga vurdu.

OSMAN BEY BILECIK'I FETHETMEK ISTIYOR

Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için nasıl bir hamle yapacaktır?

Osman Bey ve Hatunları düğün davetlisi kisvesiyle kaleye girerler. Niyetleri Bilecik'i fethetmektir fakat hesap etmedikleri bir şey vardır. Osman Bey tekfurların oyununa nasıl karşı koyacaktır?

Orhan ve Alaeddin'in Bilecik'te esir tutulduğunu bilen Bala Hatun ve Malhun Hatun çocuklarının yerini bulabilecek midir?

BARKIN'IN SÖĞÜT'Ü IŞGAL PLANI

Kayı Obası yüreği ağzında, çocuklardan ve Osman Bey'den gelecek iyi haberleri beklerken Barkın ise Söğüt'ü ele geçirmek için kendi oyununu kurmaya çalışır. Barkın'ın hain planı nedir?

BILECIK TEKFURU JUNTINYANUS'UN ELINDEKI BÜYÜK KOZ

Bilecik tekfuru Justinyanus, Yarhisar'dan gelecek olan düğün kafilesini büyük bir heyecanla beklemektedir.

Gelinin gelmesini bekleyen tekfur büyük bir şok yaşar.

Osman Bey ve Alpları Bilecik'i fethetmeye gelmiştir fakat Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elinde büyük bir koz vardır. Orhan ve Alaeddin!

Osman Bey çocukları için fütuhattan vazgeçecek midir?