21 Nisan 2022 Perşembe reyting sonuçları: Survivor, Camdaki Kız, Mahkum reyting sıralaması

21 Nisan 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, FOX Tv'de Mahkum, Tv8'de Survivor All Star, Star'da Mutluluk Zamanı (Yerli Sinema), Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Show Tv'de Güldür Güldür Show izleyici karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 21 Nisan 2022 reyting sonuçları

Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 21 Nisan reyting sıralaması

21 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

21 Nisan 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Bir Zamanlar Çukurova aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Mahkum, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Survivor All Star Anlat Bakalım, üçüncü sırada Mahkum yer aldı.

Mahkum 18.bölüm izle!

Camdaki Kız 40. Bölüm izle tek parça!