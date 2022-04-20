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Dizi

Oğlum 11. Bölüm izle! Oğlum dizisi 11. bölüm full izle!

Oğlum, 11. Bölümüyle izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Show Tv'de yayınlanan Oğlum 11. bölümde İlyas ve Bulut arasında gerilim yükselirken Bulut, Efe'nin değil babasının katil olduğunu söylüyor. Büyük bir şok yaşayan İlyas'ın ne yapacak? Oğlum 11. Bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

20 Nisan 2022 Çarşamba 20:14 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 20:14
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Oğlum dizisi 11. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde; Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman ve Kubilay Aka'nın yer aldığı Oğlum dizisinin 11. Bölümünde Tuğrul'un şüpheli olarak göz altına alınması Efe ve Zeynep'te şok etkisi yaratır. Tuğrul köpeğe çarptığını söyler. Katil Tuğrul mu? Oğlum 11. Bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

OĞLUM 11. BÖLÜM İZLE!

Oğlum dizisinde bir çocuğun kaybolmasıyla birlikte yaşanan acı bir olay ve sonrasında 2 ailenin yaşadıkları ele alınıyor.

OĞLUM 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Oğlum dizisinin 11. Bölümünde Tuğrul'un şüpheli olarak göz altına alınması Efe ve Zeynep'te şok etkisi yaratır.

Efe babasının masumiyetine inanırken, Zeynep, Tuğrul'un suçlu olduğuna neredeyse emindir.

Sedat, İlyas'ı bu meseleden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. İlyas'ın hamlesi olayların seyrini tamamen değiştirecektir.

Oğlum 11. Bölümde Tuğrul'un sorguya alındığı anlarda izleyicinin kafasındaki soru işaretleri giderek artıyor.

Tuğrul, sorguda bir köpeğe çarptığını söylerken Sedat, Tuğrul'un bir insana çarptığını düşünüyor.

Tuğrul'un ifadesinin doğru olup olmadığı merak konusu olurken olay yerinde araştırmalar devam ediyor.

Oğlum 11. Bölümde Bulut'un gerçek kimliğinin açığa çıkması İlyas'ı öfkelendirirken Tuğrul'un ormanda gösterdiği yerde kazı çalışmaları başlıyor.

Sedat Tuğrul'u sorguya çekiyor. Tuğrul ise yapmadığını söyleyerek suçlamaları reddediyor.

Bulut'un gerçek kimliğini öğrenen İlyas'ın öfkeli bakışları dikkat çekerken Işıl'ın Tuğrul'u savunması Zeynep'i şüphelendiriyor.

İlyas ve Bulut arasında gerilim yükselirken Bulut, Efe'nin değil babasının katil olduğunu söylüyor. Büyük bir şok yaşayan İlyas'ın ne yapacak?

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