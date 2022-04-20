Oğlum dizisi final mi yapıyor? Show TV'nin iddialı dizilerinden Oğlum için erken final kararı çıktı. Oğlum dizisi, istenilen reyting sonuçlarına ulaşamayınca hikayeyi sonlandırma kararı alındı. Kanalın bu kararı dizinin takipçilerini üzdü. Peki Oğlum ne zaman final yapacak? İşte konuyl ilgili ayrıntılar.

OĞLUM DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kanalların seyirciyle buluşturduğu diziler, beklenen ilgiyi göremeyince ekrana veda edebiliyor. Bazıları da ekran macerasına çıkmadan önce planlanan final bölümüyle hayranlarına veda ediyor. Bu vedalara bir yenisi daha eklendi.

Ekran macerasına iddialı başlayan, birbirinden ünlü isimleri kadrosunda bulunduran Show TV'de yayınlanan bir diziden final haberi geldi.

Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile ekran macerasına çok iddialı bir giriş yapan dizi Oğlum'un final yapacak olması seyirciyi üzdü.

OĞLUM DİZİSİ REYTİNG SONUÇLARINA YENİK DÜŞTÜ!

Oğlum için erken final kararı çıktı, kanal bunu resmen duyurdu. İlk bölümü ile büyük ses getiren Oğlum dizisi, reyting sonuçlarında beklenen oranı yakalayamadı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile ilk bölümlerde ilgi gösterse de dizi bir türlü beklenen başarıyı sağlayamadı. Çarşamba akşamları Kanal D'deki Sadakatsiz, ATV'deki Kuruluş Osman, TRT'deki Kara Tahta'nın gerisinde kaldı.

Başrollerinde Canan Ergüder, Songül Öden ve Nihal Yalçın, Timur Acar, Feyyaz Duman, Serhat Teoman gibi önemli isimlerin yer aldığı dizinin dram yüklü olması seyirciyi içine çekmiş ve ekran başına kilitlemişti.

OĞLUM DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Oğlum dizisi ekranlara veda ediyor. Çarşamba akşamları Show Tv'de ekrana gelen Oğlum dizisi, birkaç bölüm sonra ekran macerasına son verecek.

OĞLUM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ay Yapım imzalı, 'Suçlu çocuk yoktur' cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan dizi Oğlum, farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturuyor.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI

Canan Ergüder (Pedagog Demet)

Timur Acar (İlyas)

Songül Öden (Zeynep)

Nihal Yalçın (Melike)

Kubilay Aka (Bulut)

Feyyaz Duman (Tuğrul)

Serhat Teoman (Sedat)