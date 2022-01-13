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Dizi

Mahkum 5. Bölüm full izle! Mahkum 5. bölüm tek parça izle!

FOX Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Mahkum, 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı Mahkum'un 5. bölümünde Ali'den duyduklarından sonra ölümün kıyısından dönen Fırat'ın mücadelesi yeniden başlar fakat Ali tahliye olur. Ali'nin tahliye edildiğini öğrenen Barış da harekete geçer. Mahkum 5.bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Mahkum 5. Bölüm full izle!

13 Ocak 2022 Perşembe 20:41 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 20:41
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Mahkum 5. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. 'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen 'Mahkum'un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Mahkum 5. Bölümde Ali tahliye olur. Cemre ve Sasha, düğümü çözecek olan Ali'yi köşe bucak aramaya başlar. Ali'yi önce kim bulacak? Mahkum 5. bölüm izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAHKUM 5. BÖLÜM FULL İZLE!

Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın üstlendiği dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi ünlü isimler yer alıyor.

MAHKUM 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

FOX Tv'nin iddialı yapımlarından olan Mahkum, tatil sonrası yeniden ekrana geldi.

Mahkum 5. Bölümde Ali'den duyduklarından sonra ölümün kıyısından dönen Fırat'ın mücadelesi yeniden başlar.

Bu esrarengiz çocuğun söyleyecekleri tüm karanlık sırları aydınlatacaktır. Fakat Ali tahliye edilmek üzeredir. Onu dışarıda arama görevi Cemre'ye düşer.

Adli tıptaki imza meselesini çözen Barış, Ferda'nın hayatında Savaş rolünü oynamaya devam eder. Diğer yandan Ali'nin tahliye edildiğini öğrenip harekete geçer.

Savcı ile ilişkilerini çözmek adına Ali'ye ulaşmaları gerekmektedir.

Bir yanda Cemre, diğer yanda Sasha kilidi çözecek olan Ali'yi köşe bucak aramaya koyulurlar...

Ali'ye önce kim ulaşacak? Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in uyarladığı Mahkum dizisinin oyuncu kadrosunda Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer alıyor.

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