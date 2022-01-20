20 Ocak 2022 Perşembe 20:44 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 20:44

Mahkum 6. Bölümüyle izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. 'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen 'Mahkum'un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Mahkum 6. Bölümde İki düşman, ilk defa aynı çatının altındadır. Acaba Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?Mahkum 6. bölüm izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAHKUM 6. BÖLÜM FULL İZLE!

Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın üstlendiği dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi ünlü isimler yer alıyor.

MAHKUM 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

FOX Tv'nin iddialı yapımlarından olan Mahkum'un 6. Bölümünde Kaza yapan Büge, olayın şokundayken yardımına Barış yetişir.

Mahkum 6. Bölümde Sevdiği kadının hapse girmesine gönlü el vermez. Büge'nin suçunu üstlenir. Fakat bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Bağlantılarını kullanıp Fırat'ın koğuşuna yerleşmeye karar verir.

Dört duvar arasında kalıp, Fırat'ın neler hatırlayıp hatırlamadığını öğrenmenin peşine düşecektir.

Nazlı'nın yaşadığını öğrenip yeniden umutlanan Fırat; cinayet gecesi ile ilgili kilit bir an daha hatırlar. Bir yandan hafızasının sınırlarını zorlayıp, bir yandan kızına ulaşmalıdır.

Nazlı'ya giden yol, gizemi çözülemeyen Ali'den geçer. Fırat'a en büyük yardım yine Cemre'den gelecektir.

İki düşman, ilk defa aynı çatının altındadır. Acaba Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?