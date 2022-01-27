27 Ocak 2022 Perşembe 20:50 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 20:50

FOX Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Mahkum dizisi 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı Mahkum'un 7. bölümünde Fırat, Barış,'ı hatırlar. Aynı koğuşta oldukları için Fırat'ın gözü kararmıştır. Eline bir cam parçası geçiren Fırat, Barış'ı öldürecek mi? Diğer yandan Mahkum 7.bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Mahkum 7. Bölüm full izle!

Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın üstlendiği dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi ünlü isimler yer alıyor.

MAHKUM 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

FOX Tv'nin iddialı yapımlarından olan Mahkum, 7. bölümüyle ekrana geldi.

Mahkum 7. Bölümde Barış'ın kedi fare oyunu artık bitti. Şimdi şartlar eşit durumda.

Aynı çatı altında yaşayan bu iki düşman, asıl hesaplaşmalarına başlarlar.

Fırat'ın hatırlamasıyla birlikte köşeye sıkışan Barış, ondan tamamen kurtulmanın bir yolunu bulmuştur.

Planını devreye sokacağı anda hiç beklemediği bir karşı hamle ile baş başa kalır.

Bir yandan Barış ile kozlarını paylaşmaya devam eden Fırat, diğer yandan koca İstanbul'da kaybolan kızı Nazlı'nın peşindedir.

Fırat, Cemre sayesinde kızı Nazlı'ya adım adım yaklaşır. Ancak Nazlı'ya giden yol, Cemre için tehlikeli sulardan geçmektedir.

Hem Nazlı'yı bulmak hem de Barış'a karşı elini güçlendirmek isteyen Fırat, ateşten gömleği giymeye karar verir. Peki Nazlı'yı Barış'tan önce bulabilecek midir?

Öte yandan Barış'ın babası, eşine olan biteni anlatır. Barış'ın kardeşi Savaş'ı öldürüp onun yerine geçtiğini söyler.

FOX Tv'de yayınlanan Mahkum dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.