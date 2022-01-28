27 Ocak 2022 Perşembe reyting sonuçları: Barbaroslar, Camdaki Kız, Mahkum reyting sıralaması

28 Ocak 2022 Cuma 08:56 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 08:56

27 Ocak reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Perşembe akşamı televizyonlarda Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Arap Saçı, Mahkum, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Güldür Güldür Show ve Recep İvedik 6 izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 27 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 27 Ocak reyting sıralaması

27 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Ocak 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Perşembe akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncülüğü Bir Zamanlar Çukurova aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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