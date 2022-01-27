27 Ocak 2022 Perşembe 17:14 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 17:14

Yargı 18. Bölüm Fragmanında soruşturmanın sonunda çıkan sonuç herkesi şaşırtıyor! Yargı 18. yeni bölümde cinayet alanında bulunan delillerin incelenmesi sonuçlanıyor. Raporun sonuçlanmasıyla birlikte gerçeği öğrenen Pars, Engin komiser ve Metin şoke oluyor. Soruşturmanın sonunda çıkan bir delil kime ait? Engin'i kim öldürdü? İşte Yargı 18. bölümden olay fragman!

YARGI 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelecek hafta Pazar günü ekrana gelecek olan Yargı 18. bölümde Engin cinayetindeki sır perdesi aralanıyor...

Ceylin ve Ilgaz arasındaki ilişki artık iyiden iyiye oturmaya başlamıştır. Bu durumdan rahatsız olan Gül durumu netleştirmek için Metin ile konuşmaya gider.

Diğer taraftan da sular durulmaz. Neva duruşma sırasında kötü bir olayla karşılaşır.

Yargı 18. bölüm fragmanında soruşturmanın sonunda çıkan bir delil, başta Pars olmak üzere herkesi şaşkına çevirecektir.

Göksu'nun raporu Pars'a vermesiyle birlikte herkes şoke olur.

Engin'i kim öldürdü? Olay yerinde bulunan saç teli kime ait?

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı, 18. bölümüyle 30 Ocak Pazar akşamı Kanal D'de...

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Yargı dizisinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.

Yargı dizisine yeni oyuncu dahil oldu! Yargı Göksu (Duygu Serin) kimdir?

Yargı'nın önceki bölümde Ceylin'in, Engin'in öldürüldüğü geceye dair hatırladıklarıyla heyecan doruğa ulaştı.



Engin'in öldürüldüğü geceyi hatırlamaya başlayan Ceylin'in içi biraz olsun rahatlamaya başlamıştır.

Ceylin'in Engin'in katilinin bir kadın olduğunu hatırlamasıyla hikayedeki tüm kadınlar şüpheli konumuna düştü.

NEVA VE LAÇIN SORGULANIYOR!

Ceylin hatırladıklarını en önemlisi de o kişinin bir kadın olduğunu Pars'a anlatır. Pars ise tüm tarafsızlığıyla soruşturmayı derinleştirir. Neva ve Laçin Pars tarafından sorgulanır.