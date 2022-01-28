28 Ocak 2022 Cuma 00:36 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 00:36

Mahkum 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyenlerin ilgisini çekmeyi başaran Mahkum dizisinin başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki Mahkum 8. bölümde neler olacak? Barış Nazlı'yı bulabilecek mi? İşte gerilim dolu Mahkum 8. bölüm fragmanı

MAHKUM 8. BÖLÜM FRAGMANI

Mahkum her Perşembe günü Fox TV'de saat 20:00'de...

Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın üstlendiği dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi ünlü isimler yer alıyor.

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Barış'ın kedi fare oyunu artık bitti. Şimdi şartlar eşit durumdadır.

Aynı çatı altında yaşayan bu iki düşman, asıl hesaplaşmalarına başlarlar.

Fırat'ın hatırlamasıyla birlikte köşeye sıkışan Barış, ondan tamamen kurtulmanın bir yolunu bulmuştur.

Planını devreye sokacağı anda hiç beklemediği bir karşı hamle ile baş başa kalır.

Bir yandan Barış ile kozlarını paylaşmaya devam eden Fırat, diğer yandan koca İstanbul'da kaybolan kızı Nazlı'nın peşindedir.

Fırat, Cemre sayesinde kızı Nazlı'ya adım adım yaklaşır. Ancak Nazlı'ya giden yol, Cemre için tehlikeli sulardan geçmektedir.

Hem Nazlı'yı bulmak hem de Barış'a karşı elini güçlendirmek isteyen Fırat, ateşten gömleği giymeye karar verir. Peki Nazlı'yı Barış'tan önce bulabilecek midir?

Öte yandan Barış'ın babası, eşine olan biteni anlatır. Barış'ın kardeşi Savaş'ı öldürüp onun yerine geçtiğini söyler.

FOX Tv'de yayınlanan Mahkum dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.

MAHKUM KONUSU

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur... Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır... Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

OYUNCULAR:

Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Hayal Köseoğlu, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Bülent Düzgünoğlu, Hakan Salınmış, Nihal Koldaş Ve Mehmet Ulay

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